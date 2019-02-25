Microsoft представила AR-гарнитуру HoloLens 2 стоимостью $3500

Microsoft представила второе поколение своей гарнитуры дополненной реальности – HoloLens 2. Новинка стала более легкой и более функциональной, чем оригинальная версия, выпущенная три года назад. Как и первая версия, HoloLens 2 предназначена для корпоративных пользователей и разработчиков.

HoloLens 2 сделан из углеродного волокна, поэтому гарнитура стала легче и удобнее в использовании. Благодаря новому дизайну гарнитуру можно носить в течение длительного времени. Производитель также повысил уровень детализации проекций голографических изображений. По сравнению с первым поколением, новая версия гарнитуры имеет вдвое больший угол обзора, 57°.

Улучшилось отслеживание глаз и отслеживание рук. Новый датчик TOF теперь может распознавать до 21 точки на руке, что позволяет делать жесты более реалистичными. Гарнитура также использует голосовое управление с помощью Microsoft Cortana assistant. Поддерживается технология биометрической аутентификации Windows Hello.

HoloLens 2 оснащена чипсетом Snapdragon 850 и голографическим процессорным модулем второго поколения. Каждый дисплей на забрале имеет разрешение, эквивалентное 2К панели. Гарнитура также поставляется с 5 микрофонами, пространственными аудиодинамиками и аккумулятором, который позволит работать устройству до трех часов. Для подключения используются порт USB Type-C.