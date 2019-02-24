Inno3D представила видеокарту GeForce GTX 1660 Ti Twin X2
Компания Inno3D не осталась в стороне от анонса видеокарт GeForce GTX 1660 Ti и представила собственную версию данного графического ускорителя под названием GeForce GTX 1660 Ti Twin X2.
Новинка Inno3D оснащена системой охлаждения с парой вентиляторов, которые обдувают монолитный алюминиевый радиатор с тремя медными тепловыми трубками. Отметим и наличие тыльной усиливающей пластины. Такой охладитель вряд ли будет в состоянии обеспечить стабильную работу видеокарты GeForce GTX 1660 Ti Twin X2 в разгоне, но для штатного режима работы его должно быть вполне достаточно. Тем более производитель не стал наделять новинку заводским разгоном.
Как и большинство графических ускорителей Inno3D, новая видеокарта построена на эталонной печатной плате NVIDIA. Информации об устройстве её подсистемы питания нет, но скорее всего здесь имеется 4+2 фазы, как и у большинства GeForce GTX 1660 Ti. Для дополнительного питания в GeForce GTX 1660 Ti Twin X2 используется один 8-контактный разъём.
Новинка построена на графическом процессоре Turing TU116, который обладает 1536 ядрами CUDA и работает с эталонными частотами 1500/1770 МГц. Данный GPU дополняют 6 Гбайт памяти GDDR6 с эффективной частотой 12 000 МГц, которые подключены по 192-битной шине.
Стоимость видеокарты Inno3D GeForce GTX 1660 Ti Twin X2 производитель не уточняет, но, вероятно, она будет близка к рекомендованным $279.
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24.02.2019 10:40