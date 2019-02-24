Графическое ядро Intel Iris Plus Graphics 940 выдаёт производительность на уровне GPU Vega 11

В сети появились результаты тестирования интегрированного видеоядра Iris Plus Graphics 940 (GT2) из грядущего поколения GPU Gen11, которое получат 10-нм процессоры Intel .

Характеристики

Новое видеоядро Iris Plus Graphics 940 (GT2) значительно превосходит UHD Graphics 620 (GT2) в плане производительности, в некоторых случаях более, чем в 2 раза. Это позволяет новому GPU соперничать с интегрированным графическим ядром AMD Vega 11, которое на сегодня является самым производительным решением, применяемым в APU от AMD. Например, подобный видеоускоритель с 704 потоковыми процессорами и рабочей частотой 1250 МГц установлен в процессоре Ryzen 5 2400G.

Результаты тестирования

Cтоит заметить, к моменту выпуска Intel новых 10-нм процессоров с видеоядром Iris Plus Graphics 940 (GT2) AMD также представит новые решения с возросшей производительностью. Однако, в тестировании принимали участие ранние инженерные образцы GPU Intel , поэтому к моменту выхода производительность Iris Plus Graphics 940 (GT2) должна быть ещё выше.

Сроки выхода