GeForce GTX 1180 — новый флагман без «лучей» и тензорных ядер?

Компания HP опубликовала документацию, в которой упоминается видеокарта 11-й серии GeForce от NVIDIA — GTX 1180. В январе этот ускоритель уже засветился в тестах производительности GFXBench.

Будет ли GTX 1180 основана на упрощенных кристаллах без ядер RT, отвечающих за трассировку лучей, или же это отбракованные чипы, где данные блоки отключены, пока не ясно. Как и то, поступит ли видеокарта в розницу, или будет поставляться лишь OEM-производителям.

GTX 1180 фигурирует в некоторых сборках настольных компьютеров HP Obelisk 875 и Obelisk 880 как на официальном сайте, так и в интернет-магазине comparez-malin.fr. Но не стоит исключать варианта, что HP просто допустила ошибку в документации или не исправила данные после выхода GeForce GTX 2080. Вспомним, что последняя фигурировала в летних слухах именно под таким названием.

Довольно странный номер модели, учитывая, что более простая видеокарта получила имя GeForce GTX 1660 Ti. Если GTX 1180 действительно готовящийся продукт, возможно, в отличие от GTX 1660 в этой видеокарте будут отключены не только RT-ядра, но и сделаны другие упрощения?

Как бы там ни было, NVIDIA нуждается в более дешёвых видеокартах современного поколения, которые могли бы эффективнее конкурировать с предложениями AMD, лишёнными не столь уж востребованных игроками функций трассировки лучей и тензорных вычислений в поколении Turing.



