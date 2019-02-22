NVIDIA выпустила графические процессоры GeForce MX250 и MX230 для ноутбуков

Компания NVIDIA расширила семейство продуктов MX, выпустив новые графические процессоры GeForce MX230 и GeForce MX250. Оба GPU основаны на архитектуре Pascal, и предлагают поддержку DirectX 12.

GeForce MX250

MX230 и MX250 поддерживают API-интерфейсы Vulkan 1.1, OpenGL 4.6 и OpenCL 1.2. Точные характеристики графических процессоров пока неизвестны. Известно лишь, что оба GPU поддерживают видеопамять GDDR5 и режим Boost для повышения производительности. Помимо этого, сообщается, что MX250 в 3,5 раза быстрее интегрированной графики в играх и при фото- и видео-съемке, а производительность MX230 выросла в 2,6 раз.

Первые лэптопы с GeForce MX230 и MX250 появятся на рынке уже в ближайшее время.


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