Монитор LG UltraGear 34GK950 предстал в версиях с поддержкой NVIDIA G-Sync и AMD FreeSync

Монитор LG UltraGear 34GK950 предстал в версиях с поддержкой NVIDIA G-Sync и AMD FreeSync

Компания LG анонсировала монитор игрового класса UltraGear 34GK950, оснащённый изогнутым дисплеем размером 34 дюйма по диагонали.

Новинка будет предлагаться в модификациях 34GK950G-B и 34GK950F-B. В первом случае реализована технология NVIDIA G-Sync, во втором — AMD FreeSync. Частота обновления достигает соответственно 120 Гц и 144 Гц.

Монитор выполнен на матрице Nano IPS. Разрешение составляет 3440 ? 1440 пикселей, соотношение сторон — 21:9. Углы обзора по горизонтали и вертикали достигают 178 градусов.

Панель обладает яркостью в 400 кд/м2 и контрастностью 1000:1. Время отклика составляет 5 мс. Предусмотрены цифровые интерфейсы HDMI и DisplayPort, а также концентратор USB 3.0.

Монитор LG UltraGear 34GK950 предстал в версиях с поддержкой NVIDIA G-Sync и AMD FreeSync

Монитор поддерживает технологию Dynamic Action Sync (DAS), которая минимизирует входную задержку, предоставляя возможность быстрее реагировать на происходящее в играх.

Заявлен 98-процентный охват цветового пространства DCI-P3 и 135-процентный охват пространства sRGB. Подставка позволяет регулировать углы наклона и поворота дисплея, а также изменять его высоту по отношению к поверхности стола.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


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