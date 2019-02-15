Дуэт материнских плат MSI B365M PRO для процессоров Intel Coffee Lake

Компания MSI анонсировала материнские платы B365M PRO-VH и B365M PRO-VD, рассчитанные на работу с процессорами производства Intel .

Новинки выполнены в формате Micro-ATX. Благодаря этому они подходят для формирования относительно компактных настольных систем и домашних мультимедийных центров.

Применён набор логики Intel B365. Допускается работа с процессорами Intel Coffee Lake в исполнении LGA 1151. В системе можно задействовать до 32 Гбайт оперативной памяти DDR4-2666/2400/2133 в виде двух модулей.

Для подключения накопителей есть шесть стандартных портов SATA 3.0; кроме того, предусмотрен коннектор М.2 для твердотельного модуля. Дискретный графический ускоритель может быть установлен в слот PCIe 3.0 x16. Для других карт расширения имеются два разъёма PCIe 3.0 x1.

Оснащение включает гигабитный сетевой контроллер Realtek RTL8111H и многоканальный звуковой кодек Realtek ALC887. Размеры составляют 226 ? 185 мм.

Обе платы располагают гнездом PS/2 для клавиатуры или мыши, аналоговым разъёмом D-Sub, двумя портами USB 2.0, четырьмя портами USB 3.0, гнездом для сетевого кабеля и набором аудиогнёзд. При этом модель B365M PRO-VH наделена интерфейсом HDMI, а версия B365M PRO-VD — портом DVI-D.



