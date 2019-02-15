Canon представила полнокадровую беззеркальную камеру EOS RP

Canon анонсировала свою вторую полнокадровую беззеркальную камеру EOS RP. Это самая маленькая и легкая полнокадровая камера со сменным объективом.

Canon EOS RP

Canon EOS RP весит 485 граммов и имеет размеры 132,5?85,0?70,0 мм. Будучи камерой серии R, EOS RP не просто совместима с серией объективов RF, но также совместима с существующей коллекцией объективов Canon EF и EF-S с использованием одного из трех дополнительных переходников RF EOS-R.

Canon EOS RP оснащена 26,2-мегапиксельным сенсором типа CMOS, встроенным электронным видоискателем с разрешением 2,36 млн точек, графическим процессором Digic 8, поворотным 3-дюймовым сенсорным ЖК-дисплеем и технологией автофокусировки Dual Pixel CMOS AF. Диапазон светочувствительности ISO 100-40000 расширяется до ISO 50-102400. Canon EOS RP поддерживает съемку 4K-видео с частотой 25 к/с и видео Full HD с частотой 60 к/с.

EOS RP

Также стоит отметить поддержку Wi-Fi 802.11b/g/n и Bluetooth, наличие слотов для карт формата SD, SDHC и SDXC (с поддержкой UHS-II), портов USB 2.0 и HDMI. Без подзарядки камера способна сделать 250 снимков.

В продаже Canon EOS RP появится в марте текущего года. Стоимость новинки составляет $1299. EOS RP в комплекте с объективом RF 24-105 mm F4 L IS USM обойдется в $2399.




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