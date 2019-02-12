MSI оснастит новый 14-дюймовый ультрабук видеокартой GeForce MX250

Сетевые источники рассекретили тонкий и лёгкий портативный компьютер PS42 8RA, который готовит к выпуску компания MSI.

Сообщается, что основой новинки послужит аппаратная платформа Intel Whiskey Lake. Производитель предложит модификации с четырёхъядерным процессором Core i5-8265U (1,6–3,9 ГГц) и Core i7-8565U (1,8–4,6 ГГц). Объём оперативной памяти составит до 16 Гбайт.

Экран имеет размер 14 дюймов по диагонали и обладает разрешением 1920 ? 1080 пикселей, что соответствует формату Full HD. Упомянуты адаптеры беспроводной связи Wi-Fi 802.11ac (Intel Wireless AC-9560) и Bluetooth 4.2, стереодинамики, клавиатура с подсветкой, интерфейсы HDMI, USB 3.0, USB 3.1 Type-C и пр.

Сообщается, что ультрабук получит дискретный графический ускоритель NVIDIA GeForce MX250, который пока официально не представлен. Кроме того, выйдет модификация компьютера PS42 8M0 с интегрированной графикой.

Называются габариты и вес — 322 ? 222 ? 15,9 мм и 1,19 кг. В качестве программной платформы будет применяться операционная система Windows 10.

Цена модели с чипом Core i7-8565U, 16 Гбайт ОЗУ, видеокартой GeForce MX250 и накопителем M.2 NVMe SSD вместимостью 512 Гбайт составит 1400 евро.



