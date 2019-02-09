Победитель аукциона на Core i9-9990XE сетует на высокий нагрев процессора

В середине прошлого месяца выяснилось, что компания Intel готовит довольно необычный процессор Core i9-9990XE, предназначенный для высокопроизводительных настольных систем (HEDT). Теперь же американская компания Puget Systems, занимающаяся сборкой и продажей ПК, поделилась подробностями о новинке Intel .

Компания Puget Systems утверждает, что ей удалось приобрести ещё не анонсированный процессор Core i9-9990XE. Мэтт Бах (Matt Bach), старший лаборант компании, высоко оценил производительность нового процессора, однако также отметил, что новинка получилась намного более «горячей», чем другие представители семейства Core X.

Процессор Core i9-9990XE построен на архитектуре Skylake и производится по 14-нм техпроцессу. Он обладает 14 физическими ядрами, 28 вычислительными потоками и 19,25 Мбайт кеш-памяти третьего уровня. Согласно представленным данным, базовая частота процессора составляет 4,0 ГГц, максимальная Turbo-частота для одного ядра равна 5,1 ГГц, а все ядра могут автоматически разгоняться до 5,0 ГГц.

Столь высокие частоты не могли не отразиться на энергопотреблении и тепловыделении процессора: уровень TDP новинки достигает 255 Вт. По словам представителя Puget Systems, системы воздушного охлаждения, даже самые крупные, не в состоянии справиться с новым процессором. Поэтому с ним нужно будет использовать СЖО. Например, небольшая Corsair H80i с парой вентиляторов смогла удержать температуру Core i9-9990XE под нагрузкой ниже 90 °C.

Изменение температуры процессора под нагрузкой

Заметим, что компания Intel планирует распространять процессоры Core i9-9990XE довольно необычным способом. Производитель будет продавать ограниченные партии новинки на аукционах, которые будут проводиться среди приближённых OEМ-сборщиков, занимающихся мелкосерийным производством высокопроизводительных конфигураций. Собственно, компания Puget Systems как раз и относится к таким производителям ПК, и, судя по всему, выиграла один из первых аукционов. Кстати, также сборщик пообещал поделиться результатами тестов производительности процессора Core i9-9990XE в ближайшие недели.



