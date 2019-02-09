Победитель аукциона на Core i9-9990XE сетует на высокий нагрев процессора

Победитель аукциона на Core i9-9990XE сетует на высокий нагрев процессора

В середине прошлого месяца выяснилось, что компания Intel готовит довольно необычный процессор Core i9-9990XE, предназначенный для высокопроизводительных настольных систем (HEDT). Теперь же американская компания Puget Systems, занимающаяся сборкой и продажей ПК, поделилась подробностями о новинке Intel.

Компания Puget Systems утверждает, что ей удалось приобрести ещё не анонсированный процессор Core i9-9990XE. Мэтт Бах (Matt Bach), старший лаборант компании, высоко оценил производительность нового процессора, однако также отметил, что новинка получилась намного более «горячей», чем другие представители семейства Core X.

Победитель аукциона на Core i9-9990XE сетует на высокий нагрев процессора

Процессор Core i9-9990XE построен на архитектуре Skylake и производится по 14-нм техпроцессу. Он обладает 14 физическими ядрами, 28 вычислительными потоками и 19,25 Мбайт кеш-памяти третьего уровня. Согласно представленным данным, базовая частота процессора составляет 4,0 ГГц, максимальная Turbo-частота для одного ядра равна 5,1 ГГц, а все ядра могут автоматически разгоняться до 5,0 ГГц.

Победитель аукциона на Core i9-9990XE сетует на высокий нагрев процессора

Столь высокие частоты не могли не отразиться на энергопотреблении и тепловыделении процессора: уровень TDP новинки достигает 255 Вт. По словам представителя Puget Systems, системы воздушного охлаждения, даже самые крупные, не в состоянии справиться с новым процессором. Поэтому с ним нужно будет использовать СЖО. Например, небольшая Corsair H80i с парой вентиляторов смогла удержать температуру Core i9-9990XE под нагрузкой ниже 90 °C.

Победитель аукциона на Core i9-9990XE сетует на высокий нагрев процессора

Изменение температуры процессора под нагрузкой

Заметим, что компания Intel планирует распространять процессоры Core i9-9990XE довольно необычным способом. Производитель будет продавать ограниченные партии новинки на аукционах, которые будут проводиться среди приближённых OEМ-сборщиков, занимающихся мелкосерийным производством высокопроизводительных конфигураций. Собственно, компания Puget Systems как раз и относится к таким производителям ПК, и, судя по всему, выиграла один из первых аукционов. Кстати, также сборщик пообещал поделиться результатами тестов производительности процессора Core i9-9990XE в ближайшие недели.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


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