LG представила передовые разработки в области информационных дисплеев

Компания LG Electronics (LG) представила в рамках мероприятия Integrated Systems Europe (ISE) 2019, которое проходит в Амстердаме (столица Нидерландов) с 5 по 8 февраля, новейшие разработки в области информационных дисплеев.

В частности, показана система OLED Falls. Она состоит из 88 гибких экранов Open Frame OLED, выполненных на основе органических светодиодов. Такое решение рассчитано на использование в коммерческой сфере.

Кроме того, продемонстрированы панели, обладающие прозрачностью. Такие дисплеи могут использоваться, скажем, для отображения рекламных материалов на фоне представленной продукции.

LG также анонсировала интерактивные экраны, которые могут применяться в помещениях для проведения презентаций. Так, панель 4K Interactive Digital Board имеет размер 86 дюймов по диагонали и обладает разрешением 4К. Использована технология IPS In-cell Touch; возможно управление при помощи активного пера.

Кроме того, показаны дисплеи, рассчитанные на применение на открытых пространствах. Такие решения имеют защиту от влаги и пыли.



