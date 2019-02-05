Acer представила моноблоки Chromebase 24I2 и Chromebase For Meetings 24V2

Acer представила моноблоки Chromebase 24I2 и Chromebase For Meetings 24V2

Тайваньская компания Acer представила моноблоки Chromebase 24I2 и Chromebase For Meetings 24V2 под управлением Chrome OS.

Chromebase for Meetings 24V2 представляет собой систему для видеоконференций «всё в одном» с сенсорным экраном для небольших и средних размеров бизнес-пространств. Благодаря ей коллеги и клиенты компании смогут удалённо взаимодействовать друг с другом, как будто бы они находятся в одной комнате.

Моноблок Chromebase for Meetings 24V2 оснащён 24-дюймовым сенсорным IPS-дисплеем с разрешением Full HD (1920 ? 1080 точек), антибликовым покрытием и яркостью 250 нит. Чистое и громкое звучание обеспечивают два стереодинамика и два микрофона.

Устройство основано на процессоре Intel Core i7-8550U 8-го поколения, имеет на борту 4 Гбайт оперативной памяти DDR4 и SSD ёмкостью 32 Гбайт для проведения видеоконференция без лагов. Также сообщается о 5-Мп широкоугольной веб-камере, которая позволяет участвовать в видеоконференции вместе большему количеству пользователей.

Устройство обеспечивает общение до 25 абонентов через сервис Google Hangouts Meet. Те, у кого нет учётной записи Google, могут присоединиться к звонку в качестве гостя, нажав на ссылку приглашения.

Acer представила моноблоки Chromebase 24I2 и Chromebase For Meetings 24V2

Chromebase 24I2 — настольный компьютер «всё в одном», оснащён таким же дисплеем, как и моноблок Chromebase for Meetings 24V2.

Спецификации Chromebase 24I2 включают процессор Intel Core 8-го поколения, до 8 Гбайт оперативной памяти DDR4 и SSD ёмкостью до 128 Гбайт.

Acer представила моноблоки Chromebase 24I2 и Chromebase For Meetings 24V2

Оба устройства оснащены портом USB 3.1 Type-C, четырьмя портами USB 3.1 Gen 1, разъёмом HDMI, слотом для карт SD и разъёмами RJ45. Опционально предоставляется комплект крепления VESA для размещения моноблоков на стене.

Цена и сроки начала поставок новинок Acer будет объявлена позже.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


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