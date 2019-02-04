Компактный ПК ASRock DeskMini 310 получил поддержку чипов Intel Core девятого поколения

Компактный ПК ASRock DeskMini 310 получил поддержку чипов Intel Core девятого поколения

Компания ASRock объявила о том, что компактный компьютер DeskMini 310 может комплектоваться процессорами Intel Core девятого поколения в исполнении LGA1151.

Названное устройство использует материнскую плату типоразмера Mini-STX. Изделия данного стандарта характеризуются небольшими размерами — 140 ? 147 мм, но при этом предлагают возможность апгрейда процессора.

Основой служит набор логики Intel H310. Возможно применение чипов Core девятого поколения с максимальным значением рассеиваемой тепловой энергии до 65 Вт.

Объём оперативной памяти DDR4-2666 может достигать 32 Гбайт. Внутри корпуса есть место для двух 2,5-дюймовых устройств хранения данных и твердотельного модуля M.2 2280 PCIe Gen3 x4 NVMe SSD.

Компактный ПК ASRock DeskMini 310 получил поддержку чипов Intel Core девятого поколения

За возможности сетевого подключения отвечает контроллер Intel Gigabit I219V LAN. Компьютер может быть оборудован комбинированным модулем беспроводной связи Wi-Fi 802.11ac и Bluetooth.

Набор доступных интерфейсов включает разъёмы HDMI, DisplayPort и D-Sub, порты USB 2.0 Type-A, USB 3.0 Gen1 Type-A, USB 3.0 Gen1 Type-C и пр. Габариты составляют 155 ? 155 ? 80 мм.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Ctrl+←

Интересные новости
Акции NVIDIA обвалились почти на 18%Акции NVIDIA обвалились почти на 18%
Intel создала процессор Core i9-9900T с TDP 35 ВтIntel создала процессор Core i9-9900T с TDP 35 Вт
Samsung представила память eUFS ёмкостью 1 ТБ для Galaxy S10 PlusSamsung представила память eUFS ёмкостью 1 ТБ для Galaxy S10 Plus
Загадочное устройство Google Rammus «засветилось» в бенчмаркеЗагадочное устройство Google Rammus «засветилось» в бенчмарке
Чипсеты для Ryzen 3000 готовит не только AMD, но и ASMediaЧипсеты для Ryzen 3000 готовит не только AMD, но и ASMedia
Блок рекламы


Похожие новости
Продавцы оценивают Core i9-9900KF без встроенной графики дороже обычного Core i9-9900KПродавцы оценивают Core i9-9900KF без встроенной графики дороже обычного Core i9-9900K
Intel создала процессор Core i9-9900T с TDP 35 ВтIntel создала процессор Core i9-9900T с TDP 35 Вт
Видеокарты Intel могут получить поддержку трассировки лучей и ИИВидеокарты Intel могут получить поддержку трассировки лучей и ИИ
ASRock готовит по меньшей мере девять материнских плат на AMD X570ASRock готовит по меньшей мере девять материнских плат на AMD X570
Chuwi Aerobook – компактный ноутбук с экраном Full HDChuwi Aerobook – компактный ноутбук с экраном Full HD
Intel готовит восьмиядерный процессор Core i9-9900T с TDP до 35 ВтIntel готовит восьмиядерный процессор Core i9-9900T с TDP до 35 Вт
Новые хромбуки Acer оснащаются процессорами AMD и IntelНовые хромбуки Acer оснащаются процессорами AMD и Intel
Новая камера Intel RealSense поможет роботам ориентироваться без GPSНовая камера Intel RealSense поможет роботам ориентироваться без GPS
Выход 10-нм процессоров Intel Ice Lake может быть отложен из-за трудностей с чипсетамиВыход 10-нм процессоров Intel Ice Lake может быть отложен из-за трудностей с чипсетами
8-ядерный процессор AMD Gonzalo ляжет в основу игровых консолей следующего поколения8-ядерный процессор AMD Gonzalo ляжет в основу игровых консолей следующего поколения
Последние новости
Подгружаем последние новости