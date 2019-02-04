Компактный ПК ASRock DeskMini 310 получил поддержку чипов Intel Core девятого поколения

Компания ASRock объявила о том, что компактный компьютер DeskMini 310 может комплектоваться процессорами Intel Core девятого поколения в исполнении LGA1151.

Названное устройство использует материнскую плату типоразмера Mini-STX. Изделия данного стандарта характеризуются небольшими размерами — 140 ? 147 мм, но при этом предлагают возможность апгрейда процессора.

Основой служит набор логики Intel H310. Возможно применение чипов Core девятого поколения с максимальным значением рассеиваемой тепловой энергии до 65 Вт.

Объём оперативной памяти DDR4-2666 может достигать 32 Гбайт. Внутри корпуса есть место для двух 2,5-дюймовых устройств хранения данных и твердотельного модуля M.2 2280 PCIe Gen3 x4 NVMe SSD.

За возможности сетевого подключения отвечает контроллер Intel Gigabit I219V LAN. Компьютер может быть оборудован комбинированным модулем беспроводной связи Wi-Fi 802.11ac и Bluetooth.

Набор доступных интерфейсов включает разъёмы HDMI, DisplayPort и D-Sub, порты USB 2.0 Type-A, USB 3.0 Gen1 Type-A, USB 3.0 Gen1 Type-C и пр. Габариты составляют 155 ? 155 ? 80 мм.



