Panasonic представила беззеркальные камеры Lumix S1R и S1

Panasonic представила полнокадровые беззеркальные камеры Lumix S1R и S1. По заверению производителя, данные беззеркалки обладают «беспрецедентным качеством изображения с высоким разрешением, богатой градацией и превосходной цветопередачей, а также высокоскоростной системой автофокусировки».

Сенсоры

Panasonic Lumix S1R оснащена CMOS-сенсором с габаритами 36?24 мм, разрешением 47,3 Мп, асферическими микролинзами и без сглаживающего фильтра. Тогда как Lumix S1 получила CMOS-сенсор с габаритами 35,6?23,8 мм и разрешением 24,2 Мп. Камеры поддерживают диапазон светочувствительности ISO 100-25600, расширяемый до ISO 150-51200, а за обработку данных отвечает чип Venus Engine. Затвор фиксирует выдержки до 1/8000 с, а выдержку синхронизации – до 1/320 с. Заявленный ресурс затвора составляет 400 000 срабатываний.

Стабилизация

Камеры оснащены системой стабилизации изображений сдвигом датчика для компенсации по пяти степеням свободы, эффективность которой производителем оценивается в 5,5 ступеней экспозиции. Помимо этого, доступен оптический стабилизатор в объективе для компенсации по двум степеням свободы с 6,0 ступенями выдержки. Стабилизация доступна как для фото-, так и видеосъемки.

Режимы съёмки

Сдвиг сенсора задействован при съемке фото с высоким разрешением. Принцип работы заключён в автоматической последовательной съёмке 8 фото и их дальнейшем объединении в один снимок с разрешением 187 Мп (16 736?11 168 пикселей) у Lumix S1R или 96 Мп (12 000?8000 пикселей) у Lumix S1.

Также режим HLG Photo позволяет расширить динамический диапазон. Помимо стандартных форматов JPEG и RAW камеры поддерживают HSP с 8K-разрешением (7680?4320 пикселей) у Lumix S1R или с разрешением 5888?3312 пикселей у Lumix S1R, которые доступны для просмотра на 4K-телевизорах и других совместимых с HLG устройствах.

Фокусировка

Камеры оснащены системой контрастной автофокусировки. Скорость серийной съемки со следящей фокусировкой составляет 6 FPS, с фиксированной фокусировкой – 9 FPS. помимо этого, камеры имеют функцию распознавания лиц, глаз и зрачков, а ИИ-технологии позволяет обнаруживать в кадре определенные движущиеся объекты и отслеживать их, независимо от изменения положения.

Запись видео

Камеры поддерживают съемку видео в разрешениях Full HD и 4K с частотой 60 Гц, а также позволяют выводить их через HDMI-порт с 8-битным представлением и дискретизацией, за исключение разрешение 4K-разрешения с частотой 60 Гц. Lumix S1 предлагает съемку с 4K-видео с частотой 30 Гц, используя всю площадь сенсора, что позволит сохранить углы обзора объектива.

Позже Panasonic выпустит отдельно приобретаемое обновление ПО камер с поддержкой 4K с дискретизацией 4:2:2, 10-битным представлением и V-Log с частотой 30 Гц при записи на сменный носитель и с частотой 50/60 Гц при выводе через HDMI.

Видоискатель

Lumix S1R и S1 оснащены электронным OLED-видоискателем с разрешением 5,76 Мп, частотой обновления 120 FPS, временем отклика 5 мс и контрастностью 10 000:1. Также имеется подвижный сенсорный LCD-дисплей разрешением 2,1 Мп, а на верхней панели – вспомогательный дисплей для быстрой проверки настроек.

Корпус, разъемы и порты

Камеры выполнены в корпусе с литой рамой из сплава магния, а также имеют защиту от пыли, брызг и отрицательных температур до -10 °С. Помимо этого, на корпусе расположено крепление Leica L.

Камеры имеют слоты для карт памяти SD (UHS-II) и XQD вплоть до CFexpress, разъемы USB Type-C 3.1 с поддержкой Power Delivery, порты подключение внешнего микрофона и наушников, а также беспроводные интерфейсы Wi-Fi 802.11ac и Bluetooth 4.2 с поддержкой удаленного управления с мобильного устройства.

Сроки выхода и стоимость

Обе новинки станут доступны с начала апреля. Panasonic Lumix S1 будет предлагаться по рекомендованной стоимости $2499, а комплектация с объективом для охвата диапазона фокусных расстояний 24-105 мм с постоянной максимальной диафрагмой f/4 обойдется уже в $3399. Panasonic Lumix S1R будет стоить $3699, а в комплекте с объективом – $4599.