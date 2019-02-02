Монитор ASUS VT229H поддерживает сенсорное управление

Монитор ASUS VT229H поддерживает сенсорное управление

Компания ASUS подготовила к выпуску монитор VT229H, выполненный на матрице IPS размером 21,5 дюйма по диагонали.

Новинка соответствует формату Full HD — 1920 ? 1080 пикселей. Углы обзора по горизонтали и вертикали достигают 178 градусов. Время отклика равно 5 мс.

Особенностью панели является поддержка сенсорного управления. Монитор распознаёт прикосновения одновременно в десяти точках. Таким образом, с экраном можно взаимодействовать двумя руками, отдавая те или иные команды при помощи жестов.

Предусмотрена технология Flicker-free, предотвращающая мерцание. Снизить нагрузку на зрительный аппарат во время длительной работы помогает система Blue Light Filter.

Монитор ASUS VT229H поддерживает сенсорное управление

Устройство снабжено 1,5-ваттными стереофоническими динамиками, цифровым интерфейсом HDMI, аналоговым разъёмом D-Sub и 3,5-миллиметровым аудиогнездом. Подставка даёт возможность регулировать угол наклона экрана в диапазоне 25 градусов.

Показатели яркости, контрастности и динамической контрастности — 250 кд/м2, 1000:1 и 100 000 000:1. Габариты с подставкой составляют 491,5 ? 300,1 ? 204,4 мм, вес — 3,83 кг.

Информации об ориентировочной цене модели VT229H пока, к сожалению, нет.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


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