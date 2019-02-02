Цена игрового ПК Maingear Rush Ultimus может превышать $30 000

Цена игрового ПК Maingear Rush Ultimus может превышать $30 000

Компания Maingear анонсировала сверхмощный настольный компьютер Rush Ultimus, рассчитанный на самых требовательных пользователей и энтузиастов с тугим кошельком.

Основой системы служат материнская плата ASUS Dominus Extreme и новейший 28-ядерный процессор Intel Xeon W-3175 с номинальной тактовой частотой 3,1 ГГц. За отвод тепла от компонентов отвечает высокоэффективная система жидкостного охлаждения.

Базовая конфигурация включат 48 Гбайт оперативной памяти HyperX Fury DDR4-2933, графический ускоритель NVIDIA GeForce RTX 2080 с 8 Гбайт памяти GDDR6, твердотельный накопитель Samsung 970 Pro вместимостью 512 Гбайт и операционную систему Windows 10 Home. В таком варианте ПК предлагается по цене около 15 000 долларов США.

Цена игрового ПК Maingear Rush Ultimus может превышать 000

Однако, заказав дополнительные комплектующие, стоимость можно довести до 30 000 долларов и более. К примеру, объём ОЗУ можно поднять до 192 Гбайт, а подсистему хранения данных оборудовать несколькими твердотельными накопителями ёмкостью 4 Тбайт каждый.

Топовая конфигурация предусматривает наличие двух графических ускорителей NVIDIA Titan RTX с 24 Гбайт памяти каждый. Кроме того, доступны различные карты расширения.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


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