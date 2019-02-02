Цена игрового ПК Maingear Rush Ultimus может превышать $30 000

Компания Maingear анонсировала сверхмощный настольный компьютер Rush Ultimus, рассчитанный на самых требовательных пользователей и энтузиастов с тугим кошельком.

Основой системы служат материнская плата ASUS Dominus Extreme и новейший 28-ядерный процессор Intel Xeon W-3175 с номинальной тактовой частотой 3,1 ГГц. За отвод тепла от компонентов отвечает высокоэффективная система жидкостного охлаждения.

Базовая конфигурация включат 48 Гбайт оперативной памяти HyperX Fury DDR4-2933, графический ускоритель NVIDIA GeForce RTX 2080 с 8 Гбайт памяти GDDR6, твердотельный накопитель Samsung 970 Pro вместимостью 512 Гбайт и операционную систему Windows 10 Home. В таком варианте ПК предлагается по цене около 15 000 долларов США .

Однако, заказав дополнительные комплектующие, стоимость можно довести до 30 000 долларов и более. К примеру, объём ОЗУ можно поднять до 192 Гбайт, а подсистему хранения данных оборудовать несколькими твердотельными накопителями ёмкостью 4 Тбайт каждый.

Топовая конфигурация предусматривает наличие двух графических ускорителей NVIDIA Titan RTX с 24 Гбайт памяти каждый. Кроме того, доступны различные карты расширения.



