Новый корпус Raidmax открывает взору великолепие галактики

Новый корпус Raidmax открывает взору великолепие галактики

Весьма любопытный компьютерный корпус формата Mid Tower представила компания Raidmax: изделие получило название Galaxy.

Главная особенность новинки — оригинально оформленная фронтальная часть. Здесь расположены зеркальная панель и светодиодная RGB-лента: благодаря этим элементам создаётся оптическая иллюзия уходящей в глубину сетки светящихся точек, которые можно сравнить с многочисленными звёздами в галактике.

Новый корпус Raidmax открывает взору великолепие галактики

Корпус имеет размеры 423,6 ? 191 ? 408 мм. Возможна установка материнских плат ATX, Micro-ATX и Mini-ITX. Через акриловую боковую стенку можно видеть внутреннее убранство.

В системе можно задействовать до семи карт расширения. Максимально допустимая длина дискретных графических ускорителей — 355 мм. Есть место для двух накопителей в форм-факторе 3,5 дюйма и для трёх устройств хранения данных в формате 2,5 дюйма.

Новый корпус Raidmax открывает взору великолепие галактики

Сверху расположены два порта USB 3.0, гнёзда для наушников и микрофона. Высота процессорного кулера — не более 145 мм.

Информации о стоимости и сроках начала продаж корпуса Raidmax Galaxy на данный момент нет.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


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