Ноутбук Pinebook Pro стоит как недорогой смартфон

Анонсирован новый мобильный компьютер Pinebook Pro, по цене сравнимый с недорогим смартфоном от Xiaomi. Но это именно полноценный ноутбук, да еще и SSD и хорошей батареей. Правда, в нем нет Windows, но оно и к лучшему – не придется переплачивать.



По имеющимся данным, новый Pinebook Pro стоит около 200 долларов США , а его экран держит разрешение Full HD при диагонали 14 дюймов. Ноутбук основан на процессоре от RockChip, и это ARM-чип, так что отсутствие Windows вполне объяснимо – на этом ноутбуке она попросту не заработает. В Pinebook Pro встроили 4 Гб оперативной памяти DDR4, память на 64 или 128 гигабайтов и батарею сразу на 10 000 мАч, так что зарядки хватит надолго.



Дополнительно можно прикупить еще один SSD в формате М.2 – под него предусмотрен свободный слот. Pinebook Pro работает на неизвестном дистрибутиве Linux и поставляется с камерой 2 Мп, модулями Bluetooth 4.2 и Wi-Fi 802.11ac и портами USB 3.0 и USB 2.0, а также со слотом microSD и сетевой картой. Релиз мобильного компьютера состоится весной текущего года.