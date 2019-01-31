NVIDIA изменила в сторону понижения прогнозируемые финансовые показатели за минувший квартал, который по системе отсчёта лидера на рынке дискретных графических решений является IV кварталом 2019 финансового года.

Показатели

Ожидаемая выручка за отчетный период составит $2,2 млрд ±2% вместо изначальных $2,7 млрд ±2%, то есть на $500 млн меньше, а ожидаемая валовая прибыль – 55,0% вместо изначальных 62,3%.

Причины ухудшения прогнозов

NVIDIA связывает понижение ожидаемых показателей с «ухудшающимися макроэкономическими условиями, особенно в Китае», а также с ухудшением спроса в сегменте игровых видеокарт, учитывая снижения популярности майнинга криптовалют. Представители компании также признают недостаточные продажи некоторых высокопроизводительных видеоускорителей на новой архитектуре Turing. NVIDIA потерпела убытки на рынке вычислительных центров, а нескольким успешным сделкам, не закрытым в последнем месяце отчётного периода, не удалось изменить обстановку.

Падение акций

После публикации неутешительного для инвесторов ухудшения прогнозов, акции NVIDIA обвалились почти на 18% и продолжают падать. На момент публикации новости акции компании торгуются по цене $131,60.

Основатель и генеральный директор NVIDIA Дженсен Хуанг заявил:

«Четвертый квартал оказался экстраординарным, необычно бурным и разочаровывающим. Заглядывая вперед, мы уверены в наших стратегиях и двигателях роста. Основа нашего бизнеса прочна как никогда ранее».