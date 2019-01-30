MSI опубликовала список мониторов с поддержкой Adaptive-Sync на видеокартах NVIDIA

MSI опубликовала список мониторов с поддержкой Adaptive-Sync на видеокартах NVIDIA

Ранее в этом месяце компания NVIDIA наделила свои видеокарты поддержкой технологии синхронизации кадров VESA Adaptive-Sync, которая также известна как AMD FreeSync. Теперь же компания MSI объявила, какие из её мониторов смогут работать с Adaptive-Sync при подключении к видеокартам NVIDIA.

Напомним, что не все мониторы, поддерживающие технологию Adaptive-Sync, могут использовать её вместе с видеокартами NVIDIA. По мнению «зелёной» компании, большинство моделей не соответствуют её требованиям. И для обозначения полностью совместимых мониторов NVIDIA ввела термин «G-Sync Compatible». Им отмечаются те мониторы, в которых технология Adaptive-Sync будет работать на том же уровне, что и фирменная NVIDIA G-Sync. После собственных тестов NVIDIA опубликовала список G-Sync Compatible-мониторов, в который вошли лишь 12 моделей.

MSI опубликовала список мониторов с поддержкой Adaptive-Sync на видеокартах NVIDIA

Теперь же компания MSI провела тестирование своих мониторов серии Optix с поддержкой Adaptive-Sync. В результате был опубликован список из 16 моделей мониторов, которые относятся к категории G-Sync Compatible. По словам MSI, все они способны обеспечить полноценную работу технологии Adaptive-Sync как с видеокартами AMD, так и NVIDIA. Также тайваньский производитель пообещал, что в будущем список будет пополняться.

MSI опубликовала список мониторов с поддержкой Adaptive-Sync на видеокартах NVIDIA

В конце отметим, что технология Adaptive-Sync является частью стандарта DisplayPort 1.2a. И лишь видеокарты NVIDIA GeForce 10-й и 20-й серий способны работать с данной технологией, потому что только они оснащены соответствующим видеовыходом. Кстати, MSI тестировала свои мониторы на соответствие требованиям стандарта G-Sync Compatible с видеокартами GeForce GTX 1080, RTX 2070 и RTX 2080.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


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