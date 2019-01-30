AMD будет продавать Radeon VII почти по себестоимости

AMD будет продавать Radeon VII почти по себестоимости

Уже совсем скоро, 7 февраля, начнутся продажи видеокарты AMD Radeon VII. Рекомендованная стоимость новинки составит $699, что, с учётом использования дорогой памяти HBM2, является вполне гуманным ценником. Поэтому ресурс Fudzilla решил выяснить себестоимость новинки и узнать, а будет ли AMD зарабатывать на ней хоть что-то? И сразу скажем, что фактически не будет.

Сразу стоит отметить, что здесь приведены лишь приблизительные расчёты, которые могут несколько отличаться от реального положения вещей. Но даже по примерным подсчётам получается, что AMD фактически не будет ничего зарабатывать на новинке, так как её себестоимость составит около $650. Однако данная видеокарта выпускается вовсе не для того, чтобы заработать, а для того, чтобы показать способность AMD противостоять NVIDIA и в верхнем сегменте.

AMD будет продавать Radeon VII почти по себестоимости

Но перейдём к подсчётам себестоимости Radeon VII. Самой дорогой частью новой видеокарты являются, конечно же, 16 Гбайт памяти HBM2. Каждый из четырёх стеков памяти стоит около $80, что в сумме даёт $320. Это почти половина той цены, которую AMD просит за видеокарту. Конечно, AMD могла бы сэкономить и оснастить новинку лишь 8 Гбайт памяти, но тогда бы компании пришлось вложиться в разработку новой упаковки для GPU с парой стеков. Вместо этого она использует уже созданное ранее решение, применяемое в ускорителях вычислений Radeon Instinct MI50 и MI60.

AMD будет продавать Radeon VII почти по себестоимости

Сама упаковка графического процессора Vega II и стеков памяти HBM2 из-за сложности своей структуры стоит около $100. А печатная плата со всеми компонентами и система охлаждения обходятся AMD примерно в $75. Остальная часть себестоимости, то есть $155, делится между покрытием затрат на разработку Vega II и стоимостью производства чипа.

AMD будет продавать Radeon VII почти по себестоимости

К сожалению, нельзя с уверенностью сказать, сколько именно AMD платит компании TSMC за производство каждого кристалла Vega II. Но отметим, что литография по 7-нм техпроцессу обходится значительно дороже, чем по 12-, 14- и 16-нм техпроцессам. К тому же чип Vega II довольно большой, что также значительно повышает его стоимость.

AMD будет продавать Radeon VII почти по себестоимости

Получается, что компания AMD будет продавать Radeon VII почти что по себестоимости. А если учесть различные дополнительные затраты, вроде логистики и маркетинга, то и вовсе получается, что AMD остаётся в минусе. Однако, как говорилось выше, данная видеокарта выпускается для сохранения конкуренции в верхнем ценовом сегменте. Что, конечно же, играет на руку рядовым пользователям.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


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