Видеокарты Intel могут получить поддержку трассировки лучей и ИИ

Видеокарты Intel могут получить поддержку трассировки лучей и ИИ

Роджер Чендлер (Roger Chandler), вице-президент графического подразделения Intel, рассказал в интервью организаторам конференции Game Developers Conference о планах Intel относительно технологии трассировки лучей в реальном времени, а также технологий, связанных с искусственным интеллектом.

Как известно, Intel сейчас разрабатывает свой собственный дискретный графический процессор, а к 2020 году компания планирует выпустить свои собственные потребительские видеокарты. А трассировка лучей в реальном времени на данный момент является одной из наиболее перспективных графических технологий в играх, так что Intel, судя по всему, планирует реализовать её поддержку в своих будущих новинках.

«Со временем мы увидим, что технология, такая как трассировка лучей в реальном времени (над которой Intel работает много лет), наконец, станет мейнстримом», — заявил Чендлер. Компания Intel действительно давно работает в этой области. Более десяти лет назад на форуме разработчиков Intel Developer Forum компания продемонстрировала трассировку лучей в реальном времени в игре Enemy Territory: Quake Wars. Вскоре после этого также была продемонстрирована трассировка лучей с использованием процессора Intel Xeon поколения Nehalem-EX.

Видеокарты Intel могут получить поддержку трассировки лучей и ИИ

Рендер с использованием трассировки лучей

Однако без дискретной графики Intel попросту не хватает вычислительной мощности, чтобы конкурировать с видеокартами NVIDIA и AMD в трассировке лучей. Тем более, NVIDIA уже выпустила видеокарты, поддерживающие аппаратное ускорение трассировки лучей. Да и AMD в последнее время не раз выражала заинтересованность в данной технологии, несмотря на то, что сейчас её видеокарты не способны предоставить её поддержку.

Видеокарты Intel могут получить поддержку трассировки лучей и ИИ

Будущий дискретный GPU Intel, по слухам, будет построен на графике 11-го поколения

Однако Intel намерена не отставать. Сейчас она нанимает лучших инженеров для работы над своей дискретной графикой. Кроме того, «синяя» компания планирует развивать свою программу поддержки разработчиков игр. «Поскольку Intel быстро развивает технологии CPU, GPU и своих платформ, разработчикам будет всё проще использовать всю эту вычислительную мощность», — поясняет Чендлер.

Причём вычислительные мощности могут использоваться разными способами. Например, представитель Intel считает, что графические ускорители позволяют задействовать технологии искусственного интеллекта, с помощью которых можно, например, тренировать неигровых персонажей в играх. Хотя возможны и другие варианты использования ИИ в играх. Например, AMD недавно заявила, что её графические процессоры смогут использовать сглаживание с искусственным интеллектом, наподобие NVIDIA DLSS, но с помощью Microsoft DirectML.

Видеокарты Intel могут получить поддержку трассировки лучей и ИИ

Сглаживание с использованием DirectML

Что же, судя по всему, Intel очень серьёзно настроена по отношению к своей будущей дискретной графике. Если всё пойдёт по плану, то уже следующий 2020 год станет по-настоящему «жарким» для рынка дискретных графических ускорителей. Ведь не только Intel должна вступить в борьбу, но также и AMD к тому времени планирует полноценное возвращение на ринг с производительной графикой Navi, или чем-то даже более новым.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


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