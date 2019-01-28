Серьёзный инцидент на фабрике TSMC: производство остановлено, забраковано более 10000 пластин

Тревожные новости приходят с Тайваня. Крупнейший контрактный производитель полупроводников, компания TSMC столкнулась с серьёзной аварией на одном из своих передовых заводов, в результате чего оказалось повреждено более десятка тысяч полупроводниковых пластин, а производственная линия была остановлена. Информация официально подтверждена, однако представители компании уверяют, что хотя детальных данных о масштабах повреждений пока нет, инцидент не скажется на финансовых показателях в этом квартале.

Проблемы возникли сегодня на фабрике Fab14B, которая расположена в технологическом парке Nan-Ke, расположенном в городе Тайнань в юго-западной части Тайваня. Из-за использования некачественного химического сырья, которое было завезено одним из поставщиков, оказался нарушен весь производственный процесс, что в конечном итоге обернулось масштабными повреждениями полупроводниковых пластин. Оценить точный ущерб специалисты пока не берутся, но уже понятно, что в утиль придётся списать более 10 тысяч 300-миллиметровых пластин. Кроме того, проблемные производственные линии, на которых производились чипы по технологическим процессам с нормами 12 и 16 нм, были полностью остановлены.

Fab14B — одно из самых больших и наиболее оснащённых производственных комплексов компании TSMC. На этой фабрике изготавливается современная продукция для многих крупных заказчиков, в число которых входят NVIDIA, MediaTek, Huawei , HiSilicon и другие. Поэтому можно ожидать, что инцидент может привести к недопоставкам продукции для целого ряда компаний и впоследствии серьёзно скажется на состоянии всего полупроводникового рынка.

На прошедшей пресс-конференции руководство TSMC подтвердило, что по результатам проверки фабрика Fab14B действительно пострадала от некачественного сырья, и это привело к масштабным дефектам в полупроводниковых пластинах, сходящих с конвейера. Однако о том, насколько сильный ущерб в конечном итоге нанесёт происшествие, представители компании пока говорить отказываются, ссылаясь на необходимость тщательного анализа и расследования ситуации. 3DNews продолжает следить за развитием событий.



