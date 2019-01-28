Chuwi Aerobook – компактный ноутбук с экраном Full HD

В КНР анонсирован мобильный компьютер Chuwi Aerobook современного уровня – компактный, легкий и с хорошим экраном. Его корпус выполнен из алюминия, а на его SSD емкостью 128 Гб стоит ОС Windows 10.

Chuwi Aerobook основан на процессоре Intel Core M3 с частотой 2,2 Ггц на двух ядрах, у него есть 8 Гб оперативной памяти и экран Full HD на 13,3 дюйма, занимающий 80 процентов площади крышки. К слову, матрица у него – IPS, так что с качеством картинки проблем не будет. Chuwi Aerobook можно дополнить SSD до 1 терабайта, а по умолчанию у мобильного ПК есть порты USB 3.0 и USB-C, выход HDMI и вход под наушники.

Ноутбук выполнен в минималистичном дизайне и не имеет ничего лишнего, только самое необходимое. Его вес удалось снизить до 1,25 кг без принесении батареи в жертву – ее заряда хватает на 8 часов автономной работы. Chuwi Aerobook поступит в продажу уже до конца текущего квартала, и в его стоимость, которая пока остается неизвестной, обязательно войдет подсветка клавиатуры. Лэптоп будет продаваться только в Китае, так что помните про пошлину на ввоз товара стоимостью от 500 евро и используйте сторонние сервисы по доставке из других стран, чтобы не платить правительству из своего кармана.

Максим Мишенев, MobileDevice


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