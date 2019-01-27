Samsung первым перенес в ноутбуки технологию 4K
Несмотря на то, что в смартфонах OLED-дисплеи уже вовсю используются, в ноутбуках они пока не получили широкого применения. При этом свои модели уже успели разработать и продемонстрировать Dell, HP и Lenovo. Однако Samsung первым смог запустить в серийное производство OLED-экраны размером 15,6 дюйма, в то время как конкуренты демонстрировали дисплеи размером не более 13 дюймов.
Производство OLED-экранов обходится дороже чем жидкокристаллических, зато качество «картинки» у них несоизмеримо выше. Дисплей Samsung будет иметь 34 млн цветов, разрешение 3846х2160 пикселей и динамический коэффициент контрастности 120 000:1. По словам разработчиков, качество и глубина изображения будут неотличимы от той картины, что воспринимает человеческий глаз.
Несмотря на оперативность, Samsung будет оставаться монополистом на рынке 15,6 дюймовых 4K OLED-дисплеев недолго. Уже в марте свой экран аналогичного размера представит Dell, а в июле — HP.
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Hard
27.01.2019 12:05