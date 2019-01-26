Планшет-гигант Samsung Galaxy View 2 «засветился» в бенчмарке

Планшет-гигант Samsung Galaxy View 2 «засветился» в бенчмарке

Мы уже сообщали, что компания Samsung проектирует огромный планшет Galaxy View второго поколения. Теперь эту информацию подтверждает бенчмарк Geekbench.

Оригинальный планшет Galaxy View с 18,4-дюймовым дисплеем формата Full HD (1920 ? 1080 точек) был представлен в 2015 году. Это устройство имеет кодовое обозначение SM-T677A (SM-T677). Новый компьютер, «засветившийся» в Geekbench, несёт шифр SM-T927A.

Данные теста говорят о том, что в составе Galaxy View 2 задействован фирменный процессор Exynos 7885. Он содержит восемь вычислительных ядер с тактовой частотой до 2,2 ГГц и графический ускоритель Mali-G71 MP2. В данных Geekbench базовая частота чипа указана на отметке 1,6 ГГц.

Сказано о наличии 3 Гбайт оперативной памяти. Протестированное устройство функционировало под управлением операционной системы Android 8.1 Oreo.

Планшет-гигант Samsung Galaxy View 2 «засветился» в бенчмарке

Если верить ранее обнародованной информации, Galaxy View 2 окажется несколько компактнее предшественника: размер сенсорного экрана составит около 17 дюймов по диагонали.

Интернет-источники также сообщают, что анонс новинки уже не за горами: она якобы дебютирует на выставке мобильной индустрии Mobile World Congress (MWC), которая пройдёт в Барселоне (Испания) с 25 по 28 февраля.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


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