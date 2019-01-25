Acer показала ноутбук TravelMate B114-21 с бронированным корпусом

Компания Acer анонсировала ноутбук TravelMate B114-21, адресованный школьникам и студентам. Начинка у него актуальная, а корпус имеет защиту по военному стандарту MIL-STD 810G, так что его можно даже ронять с небольшой высоты.

Ноутбук Acer TravelMate B114-21 снаряжен экраном Full HD на 14 дюймов по диагонали, процессором AMD A6-9220 и видеокартой AMD Radeon R5. Помимо этого, у него есть модуль Wi-Fi 802.11ac, до 16 Гб оперативной памяти и полноценный SSD объемом до 256 Гб, так что лэптоп вполне современный. TravelMate B114-21 оснащен батареей на 10 часов работы, экраном, который раскрывается на 180 сантиметров, портами USB 3.0, USB 2.0 и HDMI, а также слотом под SD-карты и сетевым контроллером Ethernet.

В бонус – предустановленная ОС Windows 10 от Microsoft, правда, с активированным ущербным режимом S Mode, который нужно будет отключить сразу после покупки. Релиз TravelMate B114-21 ожидается в первой половине этого года, а его цена на данный момент не называется. Но высокой она не будет, так как здесь нет процессора Intel – CPU от AMD всегда стоят дешевле.


Максим Мишенев, MobileDevice


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