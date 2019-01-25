Новые хромбуки Acer оснащаются процессорами AMD и Intel

Новые хромбуки Acer оснащаются процессорами AMD и Intel

На днях Acer представила ноутбуки для учащихся Chromebook Spin 512 и Chromebook 512 с операционной системой Chrome OS. И вот теперь компания анонсировала ещё четыре портативных компьютера на этой программной платформе.

В частности, дебютировали лэптопы Chromebook Spin 311 (R721T), Chromebook 311 (C721), Chromebook 311 (C733) и Chromebook Spin 511 (R752). Все они оснащены дисплеем размером 11,6 дюйма по диагонали. При этом у устройств с приставкой Spin экран вращается на 360 градусов, что позволяет переводить хромбук в режим планшета.

Новые хромбуки Acer оснащаются процессорами AMD и Intel

Модели Chromebook Spin 311 (R721T) и Chromebook 311 (C721) несут на борту процессор AMD A4-9120C с двумя вычислительными ядрами (1,6–2,4 ГГц) и графикой Radeon R4.

В свою очередь, версии Chromebook 311 (C733) и Chromebook Spin 511 (R752) располагают чипом Intel семейства Gemini Lake. Это может быть изделие Celeron N4100 (четыре ядра; 1,1–2,4 ГГц) и Celeron N4000 (два ядра; 1,1–2,6 ГГц). Процессоры содержат ускоритель Intel UHD Graphics 600.

Новые хромбуки Acer оснащаются процессорами AMD и Intel

Все новинки имеют усиленный корпус (стандарт MIL-STD 810G). Есть адаптеры беспроводной связи Wi-Fi и Bluetooth, порт USB Type-C и пр.

Новые хромбуки Acer оснащаются процессорами AMD и Intel

Портативные компьютеры ориентированы на образовательный сектор. Они станут доступны во втором квартале по цене от 280 до 380 долларов США.

Новые хромбуки Acer оснащаются процессорами AMD и Intel


Олег Писарев, Supreme2.Ru


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