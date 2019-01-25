ASUS представила видеокарту ROG Matrix GeForce RTX 2080 Ti с водяным охлаждением

ASUS под игровым брендом Republic of Gamers представила новую видеокарту Matrix GeForce RTX 2080 Ti с уникальной трёхслотовой водяной системой охлаждения Infinity Loop. Каждая видеокарта проходит строгую процедуру тестирования и настройку для обеспечения максимально возможного качества и производительности.

Характеристики

Видеокарта ASUS ROG Matrix GeForce RTX 2080 Ti построена на 12-нм чипе TU102-300 с 18,6 млрд транзисторов, 4352 ядрами CUDA, 272 текстурными блоками, 88 блоками рендеринга, базовой частотой 1350 МГц, а также частотой 1800 МГц в игровом режиме и 1815 МГц в режиме разгона. Подсистема видеопамяти представлена 11 ГБ стандарта GDDR6 с эффективной частотой 14 800 МГц, 352-битной шиной и пропускной способностью 616 ГБит/с.

Мощность составляет 300 Вт, для питания на видеокарте расположено два 8-пиновых разъема PCI-E Power. Максимальное поддерживаемое разрешение составляет 8K (7680?4320 пикселей) с частотой обновления изображения 60 Гц. Для вывода изображения предусмотрено по 2 порта DisplayPort 1.4 и HDMI 2.0b, а также один VirtualLink (USB Type-C).

Система охлаждения

Полноценная водяная система охлаждения Infinity Loop содержит помпу, радиатор, а также соединительные трубки. Infinity Loop является значительно более эффективной в сравнении с референсными системами охлаждения и к тому же относительно компактной – она занимает три слота. С задней стороны платы размещена усилительная пластина.

Специальная текстолитная плата для карт ROG серии Strix позволила добиться частот, которые имеют только 5% топовых видеокарт. Работу трёх кулеров Axial-tech регулируют профили BIOS, которые можно самостоятельно редактировать через ПО GPU Tweak II.

Стоимость

Рекомендованная стоимость ASUS ROG Matrix GeForce RTX 2080 Ti объявлена не была, предположительно она будет в районе $1600.