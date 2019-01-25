ASUS представила видеокарту ROG Matrix GeForce RTX 2080 Ti с водяным охлаждением

ASUS под игровым брендом Republic of Gamers представила новую видеокарту Matrix GeForce RTX 2080 Ti с уникальной трёхслотовой водяной системой охлаждения Infinity Loop. Каждая видеокарта проходит строгую процедуру тестирования и настройку для обеспечения максимально возможного качества и производительности.

ASUS ROG Matrix GeForce RTX 2080 Ti

Характеристики

Видеокарта ASUS ROG Matrix GeForce RTX 2080 Ti построена на 12-нм чипе TU102-300 с 18,6 млрд транзисторов, 4352 ядрами CUDA, 272 текстурными блоками, 88 блоками рендеринга, базовой частотой 1350 МГц, а также частотой 1800 МГц в игровом режиме и 1815 МГц в режиме разгона. Подсистема видеопамяти представлена 11 ГБ стандарта GDDR6 с эффективной частотой 14 800 МГц, 352-битной шиной и пропускной способностью 616 ГБит/с.

ASUS ROG Matrix GeForce RTX 2080 Ti
ASUS ROG Matrix GeForce RTX 2080 Ti

Мощность составляет 300 Вт, для питания на видеокарте расположено два 8-пиновых разъема PCI-E Power. Максимальное поддерживаемое разрешение составляет 8K (7680?4320 пикселей) с частотой обновления изображения 60 Гц. Для вывода изображения предусмотрено по 2 порта DisplayPort 1.4 и HDMI 2.0b, а также один VirtualLink (USB Type-C).

Система охлаждения

Полноценная водяная система охлаждения Infinity Loop содержит помпу, радиатор, а также соединительные трубки. Infinity Loop является значительно более эффективной в сравнении с референсными системами охлаждения и к тому же относительно компактной – она занимает три слота. С задней стороны платы размещена усилительная пластина.

ASUS ROG Matrix GeForce RTX 2080 Ti
ASUS ROG Matrix GeForce RTX 2080 Ti
ASUS ROG Matrix GeForce RTX 2080 Ti

Специальная текстолитная плата для карт ROG серии Strix позволила добиться частот, которые имеют только 5% топовых видеокарт. Работу трёх кулеров Axial-tech регулируют профили BIOS, которые можно самостоятельно редактировать через ПО GPU Tweak II.

Стоимость

Рекомендованная стоимость ASUS ROG Matrix GeForce RTX 2080 Ti объявлена не была, предположительно она будет в районе $1600.


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