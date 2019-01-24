Выход 10-нм процессоров Intel Ice Lake может быть отложен из-за трудностей с чипсетами

Выход 10-нм процессоров Intel Ice Lake может быть отложен из-за трудностей с чипсетами

Ранее в этом месяце в рамках выставки CES 2019 компания Intel продемонстрировала образец своего 10-нм процессора Ice Lake, а также пообещала выпустить данные процессоры до конца 2019 года. Однако, согласно последним слухам, релиз может быть в очередной раз отложен. Связанно это с желанием Intel реализовать поддержку PCIe 4.0 в чипсетах для новых процессоров.

На CES 2019 компания Intel довольно много говорила о самих процессорах Ice Lake, однако почти не делилась информацией относительно системной логики для них. Ресурс KitGutu через свои собственные отраслевые источники выяснил, что Intel сейчас активно работает над новой системной логикой, в особенности над реализацией поддержки PCIe 4.0. И есть некоторая вероятность, что это приведёт к новым задержкам запуска процессоров Ice Lake.

В то же время ресурс KitGutu отмечает, что хотя он доверяет своим источникам, данную информацию стоит воспринимать как слухи. Всё же ещё лишь январь, и многое может измениться в течение года. Всё, что известно сейчас наверняка: существует неопределённость относительно того, произойдёт ли запуск 10-нм процессоров Intel в намеченные сроки.

Выход 10-нм процессоров Intel Ice Lake может быть отложен из-за трудностей с чипсетами

Стоит заметить, что 2019 год станет важным годом для Intel, так как давление со стороны AMD продолжает нарастать. К середине этого года AMD планирует выпустить процессоры Ryzen 3000, которые будут производиться по 7-нм техпроцессу. Также новые чипсеты AMD, которые будут сопровождать новые CPU, получат поддержку PCIe 4.0, что также является несомненным плюсом.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


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