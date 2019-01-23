Исправить засветы на экране MacBook Pro стоит $600

Современные MacBook Pro 2016 года имеют проблему со шлейфом дисплея, которая со временем вызывает засветы в нижней части экрана. Чтобы исправить досадную проблему, потребуется заменить весь экран, что обойдется владельцам в $600, – сообщают специалисты iFixit.

Засветы на MacBook

Описание проблемы

Проблема заключена в утонченном шлейфе между материнской платой и дисплеем, который при изнашивании или повреждении приводит к эффекту «сценического света» в нижней части дисплея, проявляющегося неравномерным распределением подсветки. Помимо этого, при открытии крышки с экраном более чем на 40° изображение и вовсе исчезает.

Стоимость ремонта

Специалисты iFixit заявили, что Apple «раздула проблему на $6 до $600», так как из-за невозможности замены относительно дешевого шлейфа отдельно от дисплея, их придётся менять вместе, что обойдется в 100 раз дороже.


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