Проблема со шлейфами экрана дорого обходится владельцам MacBook Pro

Тонкий дизайн любой ценой иногда всё же не стоит тех проблем, которые может в итоге принести. Как отмечает известная ремонтная мастерская iFixit, ноутбук MacBook Pro с сенсорной панелью всегда отличался причудами. Последней из них стала так называемая «flexgate», которая связана с низкой надёжностью гибких кабелей и приводит к множеству проблем с дисплеем и не может быть легко устранена.

Понятно, что любой продукт, произведённый в масштабах MacBook Pro, неизбежно столкнётся с несколькими упущениями в контроле качества. И хорошо, если компания откровенно признает их, предоставив пострадавшим пользователям ремонт или замену компьютеров. Но большинство людей вообще не рассчитывают, что им обязательно придётся столкнуться с ремонтом дорогого ноутбука профессионального класса стоимостью несколько тысяч долларов. Такие проблемы, как клавиатура (которая была отчасти исправлена ??Apple), плохой теплоотвод, а также сомнительные показатели автономной работы и срока службы, более ярко рисуют картину недоработок в дизайне MacBook Pro.

Как поясняет Тайлор Диксон (Taylor Dixon) из iFixit, проблема «flexgate» довольно проста: в нынешнем поколении ноутбуков MacBook Pro (с 2016 года по настоящее время) используются гибкие ленточные кабели для подключения экрана к плате контроллера под сенсорной панелью. Шлейфы обёрнуты вокруг платы и закреплены парой подпружиненных крышек. При каждом открытии и закрытии ноутбука они подвергаются нагрузке на изгиб. С течением довольно короткого времени кабели изнашиваются и рвутся. Первым, как правило, выходит из строя шлейф задней подсветки, вызывая печально известные симптомы «stage light» (мерцания), и в конечном итоге экран полностью гаснет, когда ноутбук открывается более чем на 40°.

С точки зрения дизайна должно быть всё в порядке, но дьявол, как всегда, кроется в мелочах. Apple выбрала тонкие, хрупкие кабели, в отличие от более толстых проводных, использовавшихся в предыдущих моделях, которые можно не оборачивать вокруг шарнира, а прокладывать через него, чтобы снизить нагрузку от повторяющихся движений крышки. Но главная проблема состоит в том, что стремясь сделать дисплей как можно более тонким, Apple использовала немодульный дизайн кабелей, сделав их неотъемлемой частью дисплея, которую нельзя заменить отдельно. Это означает, что когда шлейфы начинают выходить из строя (а это обязательно произойдёт), необходимо заменить весь дисплей вместо одного или двух маленьких кабелей, что фактически превращает проблему за $6 в катастрофу за $600.

Видео от Луиса Россманна (Louis Rossmann), наглядно описывающее проблему

Неудивительно, что Apple проявляет образцовую медлительность в признании созданной ею на пустом месте серьёзной проблемы и пока не предложила варианты исправления ситуации с пострадавшими клиентами. В большинстве случаев «flexgate» проявляется по истечении годовой гарантии. Несколько решительных людей сумели заставить свои местные сервисные центры Genius Bar бесплатно заменить экран. Но, похоже, на каждого преуспевшего приходится гораздо больше тех, кому отказали в ремонте и кто был вынужден платить за новый экран, не понимая, насколько широко распространенной является проблема. Несколько человек утверждают, что открыли темы на сайте поддержки Apple , но те были удалены. Пользователи создали и подписывают петицию, в которой просят Apple как можно скорее запустить программу расширенной гарантии по описанной проблеме.

На данный момент это касается только поколения MacBook Pro с сенсорной панелью TouchBar. Как поясняет Тайлор Диксон, новый MacBook Air имеет несколько иной дизайн кабелей экрана, но, похоже, может быть подвержен аналогичной уязвимости — его шлейфы тоже оборачивают плату и, похоже, являются частью дисплея.



