HP представила два защищенных хромбука для студентов

Американская компания Hewlett-Packard представит два новых хромбука на международной выставке образовательных технологий Bett Show 2017, которая будет проходить с 23 по 26 января в Лондоне. Новые Chromebook x360 11 G2 Education Edition и Chromebook 11 G7 Education Edition в первую очередь ориентированы на образовательные цели.

Форм-фактор

HP Chromebook x360 11 G2 Education Edition и Chromebook 11 G7 Education имеют идентичные характеристики за исключением форм-фактора – первый является трансформеров с вращающимся на 360° дисплеем, а второй – обычным ноутбуком.

Характеристики

Новинки построены на базе процессоров Intel Celeron N4100, до 8 ГБ ОЗУ и до 64 ГБ ПЗУ eMMC. Оба ноутбука оснащены сенсорными 11,6-дюймовыми дисплеями с разрешением 1136?768 пикселей, двумя разъёмами USB-A и двумя USB-C с максимальной скоростью передачи данных до 5 ГБит/с.

Удароустойчивость

Оба устройства спроектированы с учётом жестких условий эксплуатации по американскому военному стандарту MIL-STD-810G, что подразумевает устойчивость к ударам и падениям с незначииельной высоты.

Сроки выхода

HP Chromebook x360 11 G2 Education Edition и Chromebook 11 G7 Education станут доступны с апреля 2019 года, когда и будут оглашены более детальные характеристики и рекомендованная стоимость.