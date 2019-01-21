NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti протестирована в AotS: ощутимо быстрее GeForce GTX 1060

NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti протестирована в AotS: ощутимо быстрее GeForce GTX 1060

Упоминание готовящейся к выпуску видеокарты NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti было обнаружено в базе данных теста производительности игры Ashes of the Singularity. Скриншот с результатами теста опубликовал известный источник в основном достоверных утечек Tum Apisak.

Производительность новой видеокарты оценена в 7400 баллов, что на 1200 баллов больше результата GeForce GTX 1060. Однако здесь важно помнить, что на результаты тестов Ashes of the Singularity влияет много факторов, и потому их довольно сложно сравнивать между собой. Поэтому в реальности соотношение производительности этих двух видеокарт может быть иным.

NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti протестирована в AotS: ощутимо быстрее GeForce GTX 1060

Напомним, что графический ускоритель GeForce GTX 1660 Ti будет построен на графическом процессоре Turing TU116, который лишён поддержки аппаратного ускорения трассировки лучей в реальном времени, а также не сможет предложить тензорные ядра. Данный GPU обладает 1536 ядрами CUDA, что ощутимо меньше, чем у GeForce RTX 2060 (1920 CUDA), но в то же время больше, чем у GeForce GTX 1060 (1280 CUDA). Новинка получит 6 Гбайт памяти GDDR6.

NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti протестирована в AotS: ощутимо быстрее GeForce GTX 1060

По слухам, NVIDIA представит видеокарту GeForce GTX 1660 Ti уже в следующем месяце. Также сообщается, что компания может представить и более простую версию GeForce GTX 1660 без частицы «Ti». Младшая версия получит память GDDR5 или GDDR5X.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


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