NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti протестирована в AotS: ощутимо быстрее GeForce GTX 1060

Упоминание готовящейся к выпуску видеокарты NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti было обнаружено в базе данных теста производительности игры Ashes of the Singularity. Скриншот с результатами теста опубликовал известный источник в основном достоверных утечек Tum Apisak.

Производительность новой видеокарты оценена в 7400 баллов, что на 1200 баллов больше результата GeForce GTX 1060. Однако здесь важно помнить, что на результаты тестов Ashes of the Singularity влияет много факторов, и потому их довольно сложно сравнивать между собой. Поэтому в реальности соотношение производительности этих двух видеокарт может быть иным.

Напомним, что графический ускоритель GeForce GTX 1660 Ti будет построен на графическом процессоре Turing TU116, который лишён поддержки аппаратного ускорения трассировки лучей в реальном времени, а также не сможет предложить тензорные ядра. Данный GPU обладает 1536 ядрами CUDA, что ощутимо меньше, чем у GeForce RTX 2060 (1920 CUDA), но в то же время больше, чем у GeForce GTX 1060 (1280 CUDA). Новинка получит 6 Гбайт памяти GDDR6.

По слухам, NVIDIA представит видеокарту GeForce GTX 1660 Ti уже в следующем месяце. Также сообщается, что компания может представить и более простую версию GeForce GTX 1660 без частицы «Ti». Младшая версия получит память GDDR5 или GDDR5X.



