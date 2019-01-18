Louis Vuitton представила беспроводные наушники за $995

Французская компания Louis Vuitton, выпускающая брендовую одежду, решила заняться выпуском «модных» беспроводных наушников.

За основу были взяты уже существующие наушники Master and Dynamic MW07 за $299, к которым был добавлен фирменный дизайн и логотип, что привело к увеличению стоимости в три раза – до $995. Помимо этого, был изменен дизайн кейса для наушников с интегрированным аккумулятором – его форма несколько увеличилась и округлилась. В плане функциональности и качества звучания никаких изменений нет.

Таким образом, на конкретном примере можно определить стоимость модного бренда Louis Vuitton, наклеенного на уже существующую продукцию, – она составляет впечатляющие $700.