NVIDIA рассказала об особенностях режима совместимости с мониторами FreeSync

NVIDIA рассказала об особенностях режима совместимости с мониторами FreeSync

Как известно, на прошедшей CES 2019 компания NVIDIA объявила о результатах проведённого испытания более 400 сотен мониторов с поддержкой VESA Adaptive Sync (AMD FreeSync), 12 из которых получили сертификацию для работы с NVIDIA G-Sync. Тогда же на выставке исполнительный директор компании Дженсен Хуанг (Jensen Huang) в довольно откровенном интервью сказал: «Как вы знаете, это мы изобрели технологию адаптивной синхронизации. Правда в том, что большинство мониторов FreeSync попросту не работают. Они не работают даже с видеокартами AMD».

На днях вышел WHQL-драйвер GeForce 417.71, который автоматически активировал поддержку совместимых мониторов с функцией FreeSync. Наконец, на своём официальном канале NVIDIA разместила репортаж с CES 2019, в котором директор по управлению продуктами Виджей Шарма (Vijay Sharma) сообщил интересные подробности о расширении экосистемы мониторов G-Sync.

Как видно по соотношению числа протестированных (впереди предстоит оценка ещё полутора сотен мониторов) и одобренных моделей, компания проводила строгий отбор, оценивая визуальное качество и быстродействие. Экраны, не прошедшие сертификацию, разделены на несколько довольно широких категорий с визуальными недостатками. Одна отличалась проблесками чёрных кадров, другая демонстрировала хаотичное изменение яркости и пульсирование изображения. Кроме того, технология G-Sync предусматривает широкий диапазон переменной частоты кадров.

Всё это вовсе не значит, что отвергнутые мониторы так же плохо работают и в режиме FreeSync с видеокартами AMD. Тем не менее, пользователям видеокарт Radeon известно, что некоторые мониторы предоставляют столь узкий диапазон частот для адаптивной синхронизации, что эффективность последней заметно снижается. Кроме того, G-Sync может работать на нескольких мониторах, подключённых к DisplayPort 1.2a и выше, в режиме разделения изображения NVIDIA Surround. Например, подключив три 4K-монитора к одной или нескольким видеокартам в режиме SLI, энтузиасты могут добиться результирующего разрешения 11520 ? 2160. А в режиме совместимости с FreeSync пользователи могут использовать лишь один экран.

Всё же категория G-Sync Compatible остаётся отдельной от G-Sync и гарантирует лишь отсутствие перечисленных выше артефактов. Её появление может лишь порадовать некоторых владельцев соответствующих дисплеев, остальным пользователям видеокарт GeForce компания по-прежнему рекомендует обращать внимание на мониторы с изначальной поддержкой G-Sync, которые проходят дополнительные 300 тестов качества. Наконец, третьей группой выступают новейшие HDR-мониторы с сертификацией G-Sync Ultimate.

NVIDIA рассказала об особенностях режима совместимости с мониторами FreeSync

Чтобы не усложнять всё до бесконечности и не вводить лишних ограничений, NVIDIA приняла решение не делать отсутствие сертификации причиной блокирования технологии G-Sync. Пользователи могут самостоятельно активировать её работу в драйвере на любом мониторе с поддержкой Adaptive Sync.

Также служба поддержки NVIDIA на официальном форуме сообщила нерадостную новость для владельцев видеокарт с архитектурой более старой, чем Pascal: им не будет доступен режим совместимости с G-Sync. То есть адаптивная синхронизация на мониторах с FreeSync возможна только в паре с видеокартами серии GeForce 10, GeForce 20 и выше. В коротком сообщении компания отметила, что не планирует добавлять поддержку Maxwell и других старых архитектур.

NVIDIA рассказала об особенностях режима совместимости с мониторами FreeSync


Олег Писарев, Supreme2.Ru


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