Nikon представила камеру Coolpix B600 с 60-кратным оптическим зумом

Японская компания Nikon Corporation объявила о выпуске компактной камеры Coolpix B600 с суперзумом. Главной особенностью новинки стал объектив с 60-кратным оптическим зумом, который может охватывать широкий диапазон фокусных расстояний от 24 мм до 1440 мм (в 35-мм эквиваленте). Функция Dynamic Fine Zoom обеспечит увеличение до 120 раз. Coolpix B600 поддерживает до 19 сюжетных режимов.

Coolpix B600 использует 1/2,3-дюймовый 16-мегапиксельный CMOS-датчик, и оснащен 3-дюймовым TFT LCD- дисплеем с широким углом обзора до 921 000 точек, антибликовым покрытием и пятиуровневой регулировкой яркости. Камера способна снимать видео с разрешением Full HD со скоростью 30 к/с, со стереозвуком.

Также стоит отметить поддержку Wi-Fi (802.11b/g ), Bluetooth и технологии SnapBridge для удаленного управления камерой со смартфона или планшета. Размеры Coolpix B600 составляют 121,6?81,5?99,2 мм, вес – 500 граммов, включая аккумулятор и карту памяти.

В продаже Nikon Coolpix B600 появится уже в следующем месяце. Стоимость новинки составляет €359.