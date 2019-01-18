Nikon представила камеру Coolpix B600 с 60-кратным оптическим зумом

Японская компания Nikon Corporation объявила о выпуске компактной камеры Coolpix B600 с суперзумом. Главной особенностью новинки стал объектив с 60-кратным оптическим зумом, который может охватывать широкий диапазон фокусных расстояний от 24 мм до 1440 мм (в 35-мм эквиваленте). Функция Dynamic Fine Zoom обеспечит увеличение до 120 раз. Coolpix B600 поддерживает до 19 сюжетных режимов.

Coolpix B600

Coolpix B600 использует 1/2,3-дюймовый 16-мегапиксельный CMOS-датчик, и оснащен 3-дюймовым TFT LCD- дисплеем с широким углом обзора до 921 000 точек, антибликовым покрытием и пятиуровневой регулировкой яркости. Камера способна снимать видео с разрешением Full HD со скоростью 30 к/с, со стереозвуком.

Nikon Coolpix B600

Также стоит отметить поддержку Wi-Fi (802.11b/g ), Bluetooth и технологии SnapBridge для удаленного управления камерой со смартфона или планшета. Размеры Coolpix B600 составляют 121,6?81,5?99,2 мм, вес – 500 граммов, включая аккумулятор и карту памяти.

В продаже Nikon Coolpix B600 появится уже в следующем месяце. Стоимость новинки составляет €359.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Hard

←+Ctrl+→

Интересные новости
Инвестиции в производство NAND будут снижены, но цены на память продолжат падениеИнвестиции в производство NAND будут снижены, но цены на память продолжат падение
CES 2019: Игровая клавиатура Thermaltake Level 20 RGB с переключателями Cherry MX или RazerCES 2019: Игровая клавиатура Thermaltake Level 20 RGB с переключателями Cherry MX или Razer
Akasa Vegas RAM Mate: эффектная подсветка для модулей ОЗУAkasa Vegas RAM Mate: эффектная подсветка для модулей ОЗУ
CES 2019: Твердотельные накопители Mushkin на любой вкусCES 2019: Твердотельные накопители Mushkin на любой вкус
CES 2019: Ноутбук Dell XPS 13 получил передовую веб-камеруCES 2019: Ноутбук Dell XPS 13 получил передовую веб-камеру
Блок рекламы


Похожие новости
Louis Vuitton представила беспроводные наушники за $995Louis Vuitton представила беспроводные наушники за $995
Sharp представила защищенные ноутбуки Dynabook G с весом 779 граммSharp представила защищенные ноутбуки Dynabook G с весом 779 грамм
CES 2019: MSI представила модельный ряд топовых ноутбуковCES 2019: MSI представила модельный ряд топовых ноутбуков
CES 2019: Ноутбук Dell XPS 13 получил передовую веб-камеруCES 2019: Ноутбук Dell XPS 13 получил передовую веб-камеру
CES 2019: Cooler Master представила необслуживаемую СЖО MasterLiquid ML240P MirageCES 2019: Cooler Master представила необслуживаемую СЖО MasterLiquid ML240P Mirage
CES 2019: Sony представила новые 8K- и 4K- телевизоры и другие мультимедийные устройстваCES 2019: Sony представила новые 8K- и 4K- телевизоры и другие мультимедийные устройства
CES 2019: AMD представила 7-нм видеокарту Radeon VII с 16 ГБ памяти HBM2 за $699CES 2019: AMD представила 7-нм видеокарту Radeon VII с 16 ГБ памяти HBM2 за $699
CES 2019: Kohler представила Smart-унитаз Numi 2.0 за $9000CES 2019: Kohler представила Smart-унитаз Numi 2.0 за $9000
CES 2019: Intel представила 5-ядерный чипсет Lakefield с ядрами разной архитектуры и 3D-компоновкойCES 2019: Intel представила 5-ядерный чипсет Lakefield с ядрами разной архитектуры и 3D-компоновкой
CES 2019: Dell представила ноутбук Latitude 7400 с 4G и NFC, работающий до 24 часовCES 2019: Dell представила ноутбук Latitude 7400 с 4G и NFC, работающий до 24 часов
Последние новости
Подгружаем последние новости