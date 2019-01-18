NVIDIA распродала почти все GeForce GTX 10-й серии

Кажется, компании NVIDIA удалось разгрести склады, которые были переполнены графическими решениями прошлого поколения. По крайней мере, так считает генеральный директор этой компании Дженсен Хуанг (Jensen Huang). В недавнем интервью изданию VentureBeat он заявил, что в настоящий момент NVIDIA избавляется от последних оставшихся у неё микросхем GeForce GTX 10-й серии. «Мы говорили, что для распродажи запасов потребуется от одного до двух кварталов. 1080 Ti распроданы. 1080 распроданы. 1070 Ti распроданы. 1070 распроданы. В ближайшие несколько недель будут распроданы и 1060», — пояснил глава NVIDIA.

Когда в прошлом году рухнул крипторынок, NVIDIA осталась с большим запасом чипов поколения Pascal, спрос на которые резко понизился. Однако в конечном итоге реализация этих чипов не составила для NVIDIA большой проблемы. В отсутствие конкуренции со стороны AMD компании удалось достаточно быстро избавиться от старой продукции благодаря установке на новые карты GeForce RTX 20-й серии существенно более высоких цен. В результате многие покупатели, не впечатлившиеся «магическими лучами», не стали приобретать дорогие карты поколения Turing, а продолжали выбирать для себя проверенные временем ускорители GeForce GTX 10-й серии.

Именно поэтому NVIDIA и выпустила в начале этого года ускоритель GeForce RTX 2060. Несмотря на то, что эта видеокарта формально отнесена к среднему классу, её стоимость установлена в $350, что не позволяет увидеть в ней замену «народной» GeForce GTX 1060. Если исходить из цены, новая RTX 2060 скорее должна рассматриваться как обновление для GTX 1070. И её анонс произошёл как раз тогда, когда чипов уровня GTX 1070 на складах не осталось.

Таким образом, можно предсказать, что через несколько недель, когда NVIDIA избавится от запасов GTX 1060, в поколении Turing появится ещё одна новинка, с ценой в районе $250. Такой картой по всей видимости станет пресловутая GeForce GTX 1660 Ti.

Кроме того, следует иметь в виду, что если вы рассчитываете приобрести одну из старших карт серии GeForce GTX 10-й серии, то самое время поторопиться. Те видеокарты Pascal, которые можно встретить сейчас на прилавках магазинов — это фактически остатки.



