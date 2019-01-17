AMD: в нынешнем поколении не будет гибридных процессоров с отдельным кристаллом GPU

AMD: в нынешнем поколении не будет гибридных процессоров с отдельным кристаллом GPU

Компания AMD официально подтвердила, что в ближайшем будущем она не планирует выпускать гибридные процессоры (APU), у которых графический процессор будет расположен на отдельном кристалле, а не на том же, что и процессорные ядра.

На прошлой неделе компания AMD провела своё мероприятие в рамках выставки CES 2019, где в том числе состоялся предварительный анонс процессоров Ryzen 3000 (Matisse). Там был продемонстрирован и образец нового процессора без крышки, благодаря чему выяснилось, что он состоит из нескольких частей: 7-нм кристалла с ядрами и 14-нм кристалла I/O. В AMD каждый из кристаллов с ядрами называют чиплетом.

AMD: в нынешнем поколении не будет гибридных процессоров с отдельным кристаллом GPU

Многие сразу отметили, что на подложке имеется место под ещё один чиплет. Конечно, очевидным вариантом кажется ещё один 7-нм кристалл с ядрами, который отлично подошёл бы по размерам. Несколько менее очевидным, но не менее привлекательным вариантом выглядит размещение на незанятом пространстве чиплета с графическим процессором. В результате мог бы получиться весьма производительный APU с восемью CPU-ядрами и мощным GPU.

Поэтому ресурс Anandtech решил выяснить у самой AMD, планирует ли она создавать подобный APU из нескольких кристаллов в ближайшее время. Представители AMD ответили, что в поколении процессоров Matisse ни один из чиплетов не будет графическим процессором. Гибридные процессоры на основе Zen 2 с некой интегрированной графикой появятся в будущем, но гораздо позже, чем традиционные процессоры, и будут использовать другой дизайн.

AMD: в нынешнем поколении не будет гибридных процессоров с отдельным кристаллом GPU

По сути, данное заявление не исключает возможность появления в будущем гибридных процессоров, у которых графический процессор будет размещён на отдельном кристалле, однако этого точно не произойдёт в поколении Matisse.

В целом выход нового поколения гибридных процессоров AMD, выполненных уже по 7-нм техпроцессу, можно ожидать не раньше конца текущего или начала следующего года. Ведь совсем недавно AMD представила новое поколение мобильных APU с кодовым названием Picasso, которые выпускаются по 12-нм техпроцессу. А значит скоро появятся и их настольные собратья.

AMD: в нынешнем поколении не будет гибридных процессоров с отдельным кристаллом GPU

В конце заметим, что также сотрудники Anandtech выяснили, что AMD планирует сохранить TDP процессоров Ryzen 3000 в тех же пределах, что и у нынешних моделей Ryzen 2000-й серии. Это означает, что нас ждут настольные процессоры на Zen 2 с уровнем TDP от 35 до 105 Вт. Это в свою очередь несколько уменьшает вероятность выхода процессора с двумя восьмиядерными кристаллами, ведь 16-ядерный процессор «уместить» в 105 Вт задача явно непростая, даже несмотря на 7-нм техпроцесс.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


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