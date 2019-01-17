Слухи приписывают Intel намерение купить AMD

После выставки CES 2019, на которой компания AMD отличилась довольно громкими анонсами, а Intel вновь пообещала скоро выпустить 10-нм процессоры, появились слухи о том, что Intel может приобрести своего главного конкурента.

Слухи основываются на том, что журналисты EETimes слышали от нескольких неназванных руководителей компаний о том, что Intel рассматривает возможность покупки AMD. Конечно, нельзя быть уверенным, возможно ли это в принципе, даже если Intel действительно хочет этого. Как минимум может возникнуть ряд нормативных препятствий со стороны антимонопольных органов. Вдобавок, будет ли полезным для рынка присутствие лишь одного игрока на рынке x86-совместимых процессоров? Но в любом случае, это весьма интересные слухи.

С одной стороны, за два года AMD благодаря процессорам Ryzen стала действительно мощной силой на рынке процессоров. Конечно, она составляла конкуренцию Intel на протяжении десятилетий, но ситуация, подобная нынешней, в последний раз наблюдалась во времена процессоров Athlon 64, то есть в первой половине 2000-х. Более того, сейчас AMD находится в центре внимания благодаря процессорам Ryzen, Threadripper и EPYC, а также скорому переходу на 7-нм техпроцесс.

Kaby Lake G — процессор Intel с графикой AMD Radeon

В свою очередь Intel уже до смешного долго пытается начать массовое производство процессоров по 10-нм техпроцессу. Большую часть выставки CES 2019 «синие» пытались убедить всех, что 10-нм процессоры уже совсем рядом, нужно лишь ещё чуть-чуть подождать. К тому же, у компании сейчас нет постоянного генерального директора. После отставки Брайана Кржанича (Brian Krzanich) летом этого года временным исполняющим обязанности генерального директора является Роберт Свон (Robert Swan).

И это порождает другой слух, или, скорее, предположение: вместо покупки AMD Intel может переманить к себе нынешнего генерального директора «красной» компании Лизу Су (Lisa Su). Это кажется весьма маловероятным, но ведь всё возможно, не так ли? К тому же за последние годы Intel переманила немало управляющих из стана своего конкурента, в том числе Раджу Кодури (Raja Koduri), бывшего главу Radeon Technology Group.

«У неё [Лизы Су] горячая рука. Ей очень нравится руководить войском AMD, но я считаю, что она достаточно жёсткая, чтобы управлять Intel», — отмечает Кэтлин Махер (Kathleen Maher), вице-президент аналитической компании Jon Peddie Research. Также отмечается, что слухи по покупке AMD всплывают уже не впервые, и помимо Intel в качестве покупателя в них иногда фигурирует и NVIDIA.



