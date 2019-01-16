Проектор Xiaomi 4K Mijia Laser Projector TV оценён в $1500

Проектор Xiaomi 4K Mijia Laser Projector TV оценён в $1500

Китайская компания Xiaomi анонсировала лазерный проектор 4K Mijia Laser Projector TV, приём заказов на который начнётся уже до конца текущей недели.

Устройство позволяет формировать изображение размером от 80 до 150 дюймов по диагонали. Разрешение составляет 3840 ? 2160 пикселей, что соответствует формату 4К. Говорится о поддержке HDR10.

Контрастность достигает 3000:1, яркость — 1500 ANSI-люмен. Срок службы превышает 25 000 часов, что эквивалентно эксплуатации по четыре часа в сутки на протяжении семнадцати лет.

Проектор Xiaomi 4K Mijia Laser Projector TV оценён в 00

Отмечается, что новинка даёт возможность создать изображение размером 100 дюймов по диагонали с расстояния всего в 24 сантиметра до стены или экрана.

Что касается звуковой подсистемы, то предусмотрены стереофонические динамики. Говорится о поддержке звука Dolby Virtual Surround.

Проектор Xiaomi 4K Mijia Laser Projector TV оценён в 00

Проектор выполнен в корпусе чёрного цвета с лаконичным дизайном. Приобрести новое устройство Xiaomi 4K Mijia Laser Projector TV на первых порах можно будет по ориентировочной цене 1500 долларов США. Затем стоимость возрастёт до 2200 долларов.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Hard

←+Ctrl+→

Интересные новости
CES 2019: Kohler представила Smart-унитаз Numi 2.0 за $9000CES 2019: Kohler представила Smart-унитаз Numi 2.0 за $9000
Xiaomi Mi AirDots Pro – клон Apple AirPodsXiaomi Mi AirDots Pro – клон Apple AirPods
CES 2019: Игровые ноутбуки ASUS TUF Gaming FX505DY и FX705DY с поддержкой FreeSyncCES 2019: Игровые ноутбуки ASUS TUF Gaming FX505DY и FX705DY с поддержкой FreeSync
CES 2019: телевизор LG OLED TV R скручивается внутрь подставкиCES 2019: телевизор LG OLED TV R скручивается внутрь подставки
CES 2019: Игровая гарнитура XPG Emix H20 с виртуальным звуком 7.1CES 2019: Игровая гарнитура XPG Emix H20 с виртуальным звуком 7.1
Блок рекламы


Похожие новости
Xiaomi Mi Box 4 SE – телеприставка для телевизора за $28Xiaomi Mi Box 4 SE – телеприставка для телевизора за $28
Xiaomi анонсировала два смарт-телевизораXiaomi анонсировала два смарт-телевизора
CES 2019: Lenovo показала ультрабук Yoga S940 за $1500CES 2019: Lenovo показала ультрабук Yoga S940 за $1500
Xiaomi Mi AirDots Pro – клон Apple AirPodsXiaomi Mi AirDots Pro – клон Apple AirPods
Портативный аккумулятор Xiaomi PowerBank 3: High Version мощностью 45 Вт позволит заряжать ноутбукиПортативный аккумулятор Xiaomi PowerBank 3: High Version мощностью 45 Вт позволит заряжать ноутбуки
Представлен проектор Xiaomi Mi Home Projector Lite стоимостью от $320Представлен проектор Xiaomi Mi Home Projector Lite стоимостью от $320
Лэптоп Xiaomi Mi Notebook Air с 12,5? дисплеем стоит менее $600Лэптоп Xiaomi Mi Notebook Air с 12,5? дисплеем стоит менее $600
ПК-корпус In Win 307 с уникальной пиксельной панелью-дисплеем оценён в $275ПК-корпус In Win 307 с уникальной пиксельной панелью-дисплеем оценён в $275
Xiaomi начнет выпуск игровых наушников Black SharkXiaomi начнет выпуск игровых наушников Black Shark
Xiaomi наладит выпуск игровых гарнитур под брендом Black SharkXiaomi наладит выпуск игровых гарнитур под брендом Black Shark
Последние новости
Подгружаем последние новости