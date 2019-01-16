Проектор Xiaomi 4K Mijia Laser Projector TV оценён в $1500

Китайская компания Xiaomi анонсировала лазерный проектор 4K Mijia Laser Projector TV, приём заказов на который начнётся уже до конца текущей недели.

Устройство позволяет формировать изображение размером от 80 до 150 дюймов по диагонали. Разрешение составляет 3840 ? 2160 пикселей, что соответствует формату 4К. Говорится о поддержке HDR10.

Контрастность достигает 3000:1, яркость — 1500 ANSI-люмен. Срок службы превышает 25 000 часов, что эквивалентно эксплуатации по четыре часа в сутки на протяжении семнадцати лет.

Отмечается, что новинка даёт возможность создать изображение размером 100 дюймов по диагонали с расстояния всего в 24 сантиметра до стены или экрана.

Что касается звуковой подсистемы, то предусмотрены стереофонические динамики. Говорится о поддержке звука Dolby Virtual Surround.

Проектор выполнен в корпусе чёрного цвета с лаконичным дизайном. Приобрести новое устройство Xiaomi 4K Mijia Laser Projector TV на первых порах можно будет по ориентировочной цене 1500 долларов США . Затем стоимость возрастёт до 2200 долларов.



