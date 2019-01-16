В обозримом будущем Radeon VII будет доступна только в эталонной версии

Судя по всему, в ближайшее время не стоит ждать появления видеокарт Radeon VII в собственном исполнении AIB-партнёров компании AMD. То есть на старте продаж, а также в ближайшие месяцы новую видеокарту можно будет купить лишь в эталонном исполнении.

Во всяком случае, так утверждает немецкий отдел Tom’s Hardware, который попытался выяснить хоть какие-то подробности о неэталонных версиях Radeon VII через собственные источники в рядах производителей, сотрудничающих с AMD, в том числе и одного эксклюзивного партнёра красной компании. И этот как раз тот случай, когда отсутствие информации тоже может кое-что говорить. А именно, что производители сейчас не разрабатывают собственные версии нового флагмана AMD.

Как заявил один из источников, количество видеокарт Radeon VII строго ограничено, и он не уверен, позволит ли AMD своим партнёрам вовсе выпускать собственные версии новой видеокарты когда-либо. Другой же источник подметил, что не может существовать утечек о том, чего не существует.

Никто из опрошенных источников не указал, что были запланированы какие-либо версии видеокарты Radeon VII, отличные от эталонной. Также неясно, позволит ли AMD своим AIB-партнёрам выпускать эталонные версии Radeon VII с собственными логотипами, как это было в случае с Radeon Fury X в своё время.

Что же, остаётся лишь надеяться, что в итоге неэталонные версии Radeon VII мы всё-таки увидим. Однако справедливости ради стоит заметить, что и эталонная система охлаждения выглядит весьма неплохо и внушает определённое доверие. Осталось выяснить, какова она в работе. А также интересно, не поскупилась ли AMD на количество и качество фаз подсистемы питания новинки. Но всё это мы узнаем уже из обзоров, дата выхода которых, к слову, пока что неизвестна.



