CES 2019: Ноутбук Dell XPS 13 получил передовую веб-камеру

CES 2019: Ноутбук Dell XPS 13 получил передовую веб-камеру

Компания Dell анонсировала портативный компьютер XPS 13 нового поколения: ноутбук демонстрируется на выставке потребительской электроники Consumer Electronics Show (CES) 2019 в Лас-Вегасе.

Новинка наделена 13,3-дюймовым дисплеем InfinityEdge: разрешение панели может составлять 1920 ? 1080 точек (формат Full HD) или 3840 ? 2160 пикселей (4К). Заявлен 100-процентный охват цветового пространства sRGB.

Лэптоп получил передовую веб-камеру, которая, как утверждается, позволяет решить проблему низкого качества изображения, присущую устройству предыдущего поколения. Новая HD-камера имеет размер всего 2,25 мм, благодаря чему её удалось установить над экраном, а не под ним, как раньше.

CES 2019: Ноутбук Dell XPS 13 получил передовую веб-камеру

«Сердце» компьютера — процессор Intel Core восьмого поколения (Core i3-8145U, Core i5-8265U или Core i7-8565U). Объём оперативной памяти достигает 16 Гбайт. В качестве накопителя применяется твердотельный модуль вместимостью до 2 Тбайт.

В арсенале ноутбука — адаптер беспроводной связи Killer Wi-Fi (802.11ас), контроллер Bluetooth 4.2, два порта Thunderbolt 3 / USB Type-C, стереофонические динамики, слот microSD и пр. Габариты составляют 302 ? 199 ? 7,8–11,6 мм, вес — 1,23 кг.

Цена Dell XPS 13 нового поколения начинается с 900 долларов США.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


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