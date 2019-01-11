CES 2019: Cooler Master представила необслуживаемую СЖО MasterLiquid ML240P Mirage

Компания Cooler Master также не осталась в стороне от выставки CES 2019 и представила там необслуживаемую систему жидкостного охлаждения MasterLiquid ML240P Mirage. Новинка выделяется довольно необычной помпой, у которой можно наблюдать вращение ротора.

Помпа здесь совмещена в одном корпусе с медным водоблоком. Крышка данной конструкции сделана полупрозрачной и оснащена настраиваемой пиксельной (адресуемой) RGB-подсветкой. Когда подсветка включена, можно видеть вращение ротора помпы, что позволяет убедиться, работает ли она. А когда подсветка отключена, мы увидим лишь логотип Cooler Master на самой крышке.

Посредством гибких шлангов к водоблоку с помпой подключён 240-мм алюминиевый радиатор. За его обдув отвечает пара 120-мм вентиляторов с настраиваемой пиксельной RGB-подсветкой. К сожалению, не уточняется, какие именно вентиляторы использованы в системе охлаждения MasterLiquid ML240P Mirage. Скорее всего, они будут похожи на MasterFan MF120R ARGB, у которых скорость вращения составляет от 650 до 2000 об/мин, воздушный поток достигает 59 CFM и уровень шума до 31 дБА.

Согласно данным сетевых источников, необслуживаемая система жидкостного охлаждения MasterLiquid ML240P Mirage поступит в продажу в ближайшее время по цене от $120 до $140.



