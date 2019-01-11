Snapdragon 675 обходит в производительности CPU чипы Snapdragon 660, 670 и 710, но уступает им в графике

В октябре прошлого года Qualcomm анонсировала чипсет среднего класса Snapdragon 675, который изготовлен с использованием 11-нм процессора. Чипсет который прошел тестирование в бенчмарке AnTuTu.

Согласно базе данных AnTuTu, Snapdragon 675 набрал 174 402 баллов. Для сравнения, Snapdragon 670 SoC удалось набрать 150 000, Snapdragon 710 – 170 000 баллов. Как видно из графика, на результат тестирования, в основном, повлиял CPU.

Мобильная платформа Qualcomm Snapdragon 675 представляет собой 8-ядерный процессор, который включает в себя два высокопроизводительных ядра Cortex A76 с тактовой частотой 2,0 ГГц и шесть энергоэффективных ядер Cortex A55 с тактовой частотой 1,78 ГГц.

Производительность графики