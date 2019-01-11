CES 2019: Мини-ПК Shuttle XPC Cube SH370R8 может комплектоваться чипом Core i9-9900K

Компания Shuttle, известный разработчик компьютеров небольшого форм-фактора, анонсировала barebone-систему XPC Cube SH370R8.

На основе новинки можно сформировать мощный медиацентр или ПК игрового уровня. В устройстве применена материнская плата на наборе логики Intel H370 Express. Допускается установка процессоров Intel Core восьмого и девятого поколений (Coffee Lake) в исполнении LGA1151 — вплоть до чипа Core i9-9900K с восемью вычислительными ядрами.

Объём оперативной памяти DDR4-2400/2666 может достигать 64 Гбайт (4 ? 16 Гбайт). В корпусе с размерами 332 ? 216 ? 198 мм могут разместиться четыре 3,5-дюймовых накопителя. Кроме того, возможно подключение твердотельного модуля М.2.

За возможности расширения отвечают слоты PCIe x16 Gen 3.0 и PCIe x4 Gen 3.0. Оснащение включает гигабитный сетевой контроллер Intel i211 и звуковой кодек Realtek ALC662.

Среди доступных разъёмов упомянуты порты USB 2.0, USB 3.0 Gen 1, USB 3.1 Gen 2, HDMI, DisplayPort и пр. Устройство оснащено блоком питания 80 PLUS Silver мощностью 500 Вт.



