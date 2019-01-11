Xiaomi Mi Box 4 SE – телеприставка для телевизора за $28

Компания Xiaomi выпустила в Китае последнюю версию своей умной приставки Mi Box 4 SE, при помощи которой можно транслировать контент со смартфона на телевизор. Новинка стала преемником Mi TV Box 4 и TV Box 4C, выпущенных в Китае год назад.

Mi Box 4 SE

Xiaomi Mi Box 4 SE поставляется с оболочкой PatchWall, включающей движок на базе AI, и поддерживающей голосовое управление. Производительность приставки обеспечивает 4-ядерный процессор Cortex-A7 в тандеме с графическим ускорителем Mali-400 и 1 ГБ оперативной памяти. Объём встроенной памяти составляет 4 ГБ.

Xiaomi Mi Box 4 SE

Mi Box 4 SE поддерживает видео с разрешением Full HD (1920 на 1080 пикселей). Есть возможность подключения через порты HDMI, AV и USB. К интернету приставка подключается через Wi-Fi (802.11 b/g/n, 2,4 ГГц), либо же через кабель Ethernet.

В продаже Xiaomi Mi Box 4 SE появится в Китае с 11 января по цене 189 юаней ($28).


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