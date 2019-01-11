Глава NVIDIA на CES 2019: Radeon VII не впечатляет, а FreeSync не работает

Исполнительный директор NVIDIA Дженсен Хуанг (Jensen Huang) в беседе с журналистами PC World назвал «неудовлетворительным» возвращение AMD на рынок высококлассных видеокарт для ПК. «Это не впечатляет, — ответил руководитель на вопрос о том, что думает о новом 7-нм ускорителе Radeon VII с 16 Гбайт памяти HBM2 и 1-Тбайт полосой пропускания. — Паршивая производительность и ничего нового. Нет трассировки лучей, нет ИИ. Этот 7-нм ускоритель с памятью HBMедва справляется с GeForce RTX2080. А при использовании DLSS мы сокрушим его. И при использовании трассировки лучей мы раздавим его».

Конечно, это всё предположения, поскольку господин Хуанг не может знать наверняка уровень производительности Radeon VII, пока продукт не стал доступен потребителям. Но это не помешало руководителю NVIDIA похвастать тем, что GeForce GTX 2080 продаётся каждым производителем видеокарт, а Radeon VII ещё не вышел. «Это странный запуск, — может быть, и AMDсама подумала так сегодня утром», — отметил господин Хуанг, а затем нерешительно рассмеялся и упомянул, что любит иногда поговорить о конкурентах. После чего снова добавил: «Это не впечатляет».

Кстати, когда журналисты попросили главу AMD Лизу Су (Lisa Su) дать комментарий на такой отзыв своего двоюродного дяди, она ответила: «Я бы сказала, что мы довольны Radeon VII, и предполагаю, что он просто ещё не видел наш ускоритель».

Но Дженсен Хуанг прошёлся не только по Radeon VII, а коснулся и других тем вроде FreeSync. Напомним: NVIDIA на CES 2019 объявила, что уже 15 января выпустит драйвер, в котором будет добавлена поддержка технологии синхронизации кадров VESA Adaptive Sync (AMD FreeSync) на первых 12 мониторах. Кто-то поспешил сказать, что NVIDIA, наконец, уступила в пользу открытого стандарта, но у главы компании иной взгляд на вопрос.

«Мы никогда не соревновались в этой области, — сказал он. — FreeSync никогда толком не работал. Как вы знаете, это мы изобрели технологию адаптивной синхронизации. Правда в том, что большинство мониторов FreeSyncпопросту не работают. Они даже не работают с видеокартами AMD».

Пожалуй, это гипербола, но господин Хуанг ссылается на собственные лабораторные исследования, которые говорят о наличии проблем с точки зрения NVIDIA: компания проверила 400 дисплеев FreeSync и отобрала только 12, которые удовлетворяют требованиям G-Sync и могут автоматически активировать адаптивную синхронизацию — другие требуют ручного переключения.

«Мы протестируем каждую отдельную видеокарту на каждом мониторе и в каждой отдельной игре, и если что-то не работает, мы прямо скажем об этом. А если всё заработает, то включим поддержку. Мы считаем, что необходимо провести тестирование, прежде чем обещать, что технология функционирует, — сказал глава NVIDIA. — И неудивительно, что большинство конфигураций попросту не работают».

Отвечая на вопрос о негативной реакции на первые видеокарты GeForce RTX от более экономных клиентов, Дженсен Хуанг выразил раскаяние: «Они были правы. Мы беспокоились о скорейшем выводе RTX на массовый рынок и попросту не были к этому подготовлены. Теперь NVIDIAготова, что выразилось в запуске GeForce RTX 2060. У этой видеокарты производительность в два раза выше, чем у PlayStation 4, а стоимость составляет всего $350».

Кстати, глава NVIDIA шутил не только по адресу AMD. Отвечая на вопрос, что думает о стремлении Intel к выходу на рынок дискретной графики, он ответил: «Графическая команда Intel — это в основном специалисты AMD, верно?». Впрочем, он поспешил добавить, что NVIDIA активно сотрудничает с Intel : «Между нами гораздо меньше конкуренции, чем сотрудничества. Но будущее вычислительных технологий — за искусственным интеллектом. С Законом Мура, по сути, покончено, и мы в NVIDIAделаем ставку на ускорение технологий машинного обучения».

На вопрос относительно выпуска нового планшета или приставки серии Shield господин Хуанг ответил, что это произойдёт, лишь когда это будет нужно потребителям, а сейчас спроса на эти устройства нет. Зато он с радостью рассказал о превосходстве игровых ПК:

«Когда потоковые облачные игры смогут сравняться с игровыми ПК? Этого попросту никогда не будет. Проблема — всего лишь в физике и скорости света. Потоковые игры не могут сравниться с видеокартой в системе с точки зрения задержек и качества изображения. Но это не означает, что идея облачных игр нежизнеспособна — просто потребности игроков-энтузиастов не совпадают с нуждами обычных геймеров. ПК никогда не исчезнут, и это хорошо для NVIDIA. Наши корни начинаются с ПК».



