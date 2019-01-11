Xiaomi анонсировала два смарт-телевизора

Компания Xiaomi провела анонс двух новых умных телевизоров Mi TV 4X Pro и Mi TV 4A, нацеленных на международный рынок. Первое время они будут продаваться только в Индии и Китае, а до других стран доберутся ближе ко второму кварталу текущего года.



Телевизор Xiaomi Mi TV 4X Pro располагает экраном 55 дюймов с разрешением 4К, и это старшая модель в представленном дуэте. Здесь есть 10-битное отображение цвета и поддержка режима HDR10, а также 2 Гб оперативной памяти. В то же время Mi TV 4A имеет лишь 1 Гб оперативки, разрешение Full HD при диагонали 43 дюйма и 8-битное представление цвета.



Оба ТВ от Xiaomi работают на 8-ядерном процессоре с видеокартой Mali-450, имеют по 8 Гб встроенной памяти и прошивку Android TV от Google с определенными доработками. На корпусе есть три порта HDMI, два USB и сетевая карта, а также 20-ваттнгая акустика с поддержкой объемного звука, а внутри скрыты модули Bluetooth 4.2 и двухдиапазонный WI-FI 802.11ac. На пульте ДУ из комплекта есть кнопка запуска помощника Google Assistant, наделенного поддержкой русского языка. Старт продаж Xiaomi Mi TV 4X Pro и Mi TV 4A состоится 15 января по цене $570 и $330 соответственно.