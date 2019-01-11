CES 2019: Игровые ноутбуки GIGABYTE Aero с оптимизацией характеристик на базе ИИ

CES 2019: Игровые ноутбуки GIGABYTE Aero с оптимизацией характеристик на базе ИИ

Компания GIGABYTE представила на выставке CES 2019, которая проходит сейчас в Лас-Вегасе, новые портативные компьютеры Aero 15-X9 и Aero 15-Y9 для любителей игр.

Ноутбуки оснащены дисплеем размером 15,6 дюйма по диагонали. Возможно использование панели Full HD (1920 ? 1080 точек) с частотой обновления 144 Гц или экрана 4К (3840 ? 2160 пикселей) со 100-процентным охватом цветового пространства Adobe RGB.

Максимальная конфигурация включает чип Core i9-8950HK поколения Intel Coffee Lake. Этот процессор содержит шесть вычислительных ядер с возможностью одновременной обработки до 12 потоков инструкций. Номинальная тактовая частота составляет 2,9 ГГц, максимальная — 4,8 ГГц.

Объём оперативной памяти может достигать 64 Гбайт. Возможна установка двух твердотельных накопителей в форм-факторе М.2.

CES 2019: Игровые ноутбуки GIGABYTE Aero с оптимизацией характеристик на базе ИИ

Для модели Aero 15-X9 доступен дискретный ускоритель NVIDIA GeForce RTX 2070 Max-Q, а версия Aero 15-Y9 может оснащаться видеокартой GeForce RTX 2080 Max-Q.

CES 2019: Игровые ноутбуки GIGABYTE Aero с оптимизацией характеристик на базе ИИ

Особенностью новинок является система оптимизации характеристик на базе искусственного интеллекта (ИИ). Устройства используют платформу Microsoft Azure AI для анализа выполняемых задач и интеллектуального изменения параметров работы процессора, видеокарты, звуковой составляющей и пр. За счёт этого достигается оптимальный баланс между производительностью и энергопотреблением.

Ноутбуки оборудованы клавиатурой с многоцветной подсветкой, адаптером беспроводной связи Killer Wireless (Wi-Fi 802.11ас), модулем Bluetooth 5.0, а также сетевым Ethernet-контроллером Killer LAN.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


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